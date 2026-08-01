Queda joven motociclista lesionada tras chocar en La Fe

Tras la colisión, Cruz cayó sobre la cinta asfáltica y requirió atención para descartar posibles lesiones internas o fracturas

NUEVO LAREDO, TAM .- Una joven de 23 años fue trasladada a un centro médico para su valoración luego de resultar lesionada tras el choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en el crucero de la avenida Lauro del Villar y la calle Xicoténcatl, en las inmediaciones de la colonia La Fe.

El accidente involucró a un Ford Fusion modelo 2010, color verde, conducido por Saida Vanessa, de 19 años, y una motocicleta Vento 250 modelo 2021, color gris, que era tripulada por Cruz, de 23 años.

De acuerdo con el dictamen pericial de las autoridades de vialidad, el automóvil circulaba de norte a sur por la avenida Lauro del Villar. Al llegar al cruce con Xicoténcatl, la conductora presuntamente no respetó la señal de alto obligatorio y continuó su trayectoria.

En ese momento, la motociclista avanzaba de oriente a poniente sobre la calle Xicoténcatl, por lo que no pudo evitar el impacto contra el automóvil.

Tras la colisión, Cruz cayó sobre la cinta asfáltica y requirió atención para descartar posibles lesiones internas o fracturas. Debido a ello, fue trasladada en un vehículo particular a un hospital para recibir valoración médica.

El percance dejó además cuantiosos daños materiales en ambos vehículos. Las autoridades de vialidad realizaron las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas del accidente.