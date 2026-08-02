Dormita conductor y vuelca en autopista Nuevo Laredo-Monterrey

El automovilista salió ileso tras perder el control de su vehículo en el kilómetro 155

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil Nissan Sentra modelo 2024 terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica luego de que su conductor perdió el control de la unidad en el kilómetro 155 de la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, en los carriles con dirección de norte a sur.

El accidente ocurrió cuando el automovilista se desplazaba rumbo a Monterrey y, de acuerdo con los primeros informes obtenidos en el sitio, presuntamente dormitó durante algunos segundos debido al cansancio.

La pérdida momentánea de atención provocó que el vehículo saliera de la trayectoria y abandonara la superficie de rodamiento, para posteriormente volcar a un costado de la autopista.

La unidad sufrió daños materiales, pero el conductor logró salir ileso del percance, según confirmaron elementos de Bomberos de Rescate que acudieron para brindar asistencia.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas adicionales, daños a la infraestructura carretera ni afectaciones a otros vehículos que circulaban por esta vía.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron para abanderar el área y mantener condiciones de seguridad mientras se atendía el accidente y se efectuaban las maniobras para retirar el automóvil.

Una grúa realizó posteriormente el retiro del Nissan Sentra, con lo que concluyeron las labores relacionadas con el percance.

El accidente dejó como saldo una persona ilesa y daños materiales, mientras las autoridades correspondientes realizaron las acciones necesarias para liberar el tramo afectado.