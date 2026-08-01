Gianni Infantino claudica en plan de FIFA

Cedió a la presión de algunas de las principales potencias del fútbol y abandonó el viernes su polémica propuesta

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

GINEBRA (AP) — El presidente de la FIFA Gianni Infantino cedió a la presión de algunas de las principales potencias del fútbol y abandonó el viernes su polémica propuesta de vender a capital privado las ganancias del Mundial.

Infantino emitió el viernes un comunicado en el que reconoció que las divisiones generadas por la propuesta “no responden ya a los intereses del objetivo fijado en primer lugar”.

“Nuestra propuesta siempre ha sido y siempre será unir y mejorar”, expresó Infantino en la declaración escrita distribuida por la FIFA. “Como resultado, esta propuesta no procederá”.

La presión sobre Infantino y su plan aumentó el viernes, después de que renunció su asesor principal —alguien que formaba parte de un panel de la Casa Blanca— y de que el organismo rector del fútbol en Asia se sumó a Europa y la CONCACAF para oponerse.

“En adelante, mi intención es agrupar de nuevo a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el ánimo de un interés compartido en nuestro deporte y con el objetivo de continuar haciendo que el fútbol crezca en todos lados, particularmente en esos países que más necesitan nuestro apoyo”, expresó Infantino, quien había dicho que el denominado proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo fortalecer a las federaciones miembros.

Sin embargo, una crisis galopante para el organismo rector del fútbol alcanzó el círculo íntimo de Infantino cuando su elegido para representar a la FIFA en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial se apartó, calificando como “un mal negocio para el fútbol” el plan de una filial comercial de 20.000 millones de dólares, respaldada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared es yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

El renunciante Carlos Cordeiro es un exbanquero de Goldman Sachs y, oficialmente, asesor principal de Infantino, aunque reveló que no participó en el hermético plan de inversión que ha sacudido al deporte desde que informes de prensa lo dieron a conocer el martes.

“Yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación del Mundial”, manifestó Cordeiro en un comunicado en el que formalizó su renuncia, apenas unas horas después de que la FIFA insistió en otra declaración escrita que “nadie está vendiendo el fútbol”.

La salida de Cordeiro —y su exhorto a que otros altos cargos se pronunciaran— intensificó el escrutinio sobre Infantino un día después de que la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA hasta que se abandonara el plan. La CONCACAF, que aglutina a los miembros de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también rechazó la oferta de Infantino de pagos únicos de 20 millones de dólares a cada federación miembro con fecha límite a mediados de septiembre.

Sin embargo, México emitió después un comunicado en el que suavizó esa postura y dijo que estudiaría la propuesta.

A menudo Cordeiro acompañó a Infantino en visitas de trabajo para reunirse con Trump, en la Casa Blanca en años recientes, y participó en reuniones del grupo de trabajo del Mundial de la administración, encabezado por Andrew Guiliani.

“Quiero ser claro. No tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de manera inequívoca”, afirmó Cordeiro, expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Asia se había sumado a Europa y CONCACAF

En otro día movido en la política del fútbol, el organismo rector del fútbol en Asia, que ha sido un aliado clave durante los 11 años de presidencia de Infantino, se opuso al plan de los inversionistas y advirtió que la FIFA debía revisar con urgencia su estilo de gestión.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) indicó que “se mantiene en solidaridad” con la UEFA y la CONCACAF, los dos primeros organismos continentales en oponerse a Infantino, cuyos 90 países miembros de la FIFA combinados se acercan a una mayoría del total mundial de 211.

“El fútbol nunca debió haber sido colocado en una situación así”, señaló el organismo asiático, que cuenta con 46 de los 211 miembros de la FIFA.

Infantino había propuesto escindir los negocios comerciales de la FIFA —incluidas las Copas del Mundo y los Mundiales de Clubes, masculinos y femeninos— en una filial de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversionistas privados.

El “inversionista ancla”, según lo describió la FIFA, es una firma de inversión con sede en Nueva York creada por Joshua Kushner.

“La propuesta no puede, de manera realista, lograr el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar” y debe reconsiderarse, sostuvo la AFC.

El comunicado no mencionó a Infantino, pero criticó a la FIFA por problemas que van más allá del contenido del plan de capital privado, además de reprochar que no se consultara sobre la propuesta secreta.

“Más bien, ha dejado al descubierto debilidades fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que ahora deben abordarse”, expresó la AFC, cuyo presidente de larga data, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, perdió por estrecho margen la elección presidencial de la FIFA frente a Infantino en 2016.

“En consecuencia, la AFC insta a la FIFA a emprender una revisión urgente de su marco de gobernanza y toma de decisiones”, indicó la organización con sede en Kuala Lumpur, Malasia.

¿El puesto de Infantino en riesgo?

Hace apenas 11 días, tras la final mundialista en East Rutherford, Nueva Jersey, Infantino parecía tener un camino despejado para ser reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031.

La FIFA había informado durante el torneo que Infantino contaba con cartas de apoyo de alrededor de 200 miembros, pese al revuelo por permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara contra Bélgica aunque había recibido una tarjeta roja en su partido anterior. Trump reconoció haberle pedido a Infantino que revisara la suspensión obligatoria de un partido para Balogun.

La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que posibles candidatos se declaren en una votación presidencial de los 211 miembros programada para marzo próximo en Rabat, Marruecos.

La FIFA culpa a los medios

El comunicado asiático trascendió apenas unas horas después de que la FIFA culpó a los medios y redobló su apuesta por impulsar el proyecto, que ahora parece tener a una mayoría de los 211 en contra.

“Nuestro proceso de consulta previsto se vio interrumpido por informes mediáticos incorrectos”, señaló la FIFA en un comunicado emitido el viernes por la madrugada. “Seguiremos adelante con este proceso de consulta para garantizar que cada (miembro) tenga la posibilidad de expresar su voto basándose en hechos”.

El próximo evento de la FIFA que sería blanco del boicot europeo se realizaba en cuestión de semanas: el Mundial Sub20 femenino, organizado por Polonia a partir del 5 de septiembre. Las cuatro federaciones británicas conforman el único postor de la FIFA para albergar el Mundial femenino de 2035. Esa decisión está prevista para el 23 de noviembre.