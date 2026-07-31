La serie fue completa para los Dos Laredos al blanquear 3-0 a Charros

Gran noche ofensiva de Luis de los Santos con 2 RBI, y HR solitario de Cade Gotta, apoyaron el 4to. triunfo de Jonathan Haab en la temporada

Nuevo Laredo, Tam.- En otro gran duelo de lanzadores, Tecos de los Dos Laredos encontró la fórmula para imponerse por tercera noche consecutiva sobre Charros de Jalisco al vencerlos 3 carreras por 0, con jornada de 4-4 y dos producciones de Luis de los Santos y cuadrangular solitario de Cade Gotta.

La cuarta barrida a favor para los Binacionales en este 2026 correspondió en victoria para el relevo de Jonathan Haab (4-3, 5.61) al trabajar la sexta tanda en orden con ponche incluido. Taylor Williams (4, 4.39) salvó con el noveno rollo laborado, de dos hits y un ponche sin permitir daño visitante.

La caída fue para el abridor jalisciense Luis Iván Rodríguez (3-5, 4.68) con carrera permitida y cuatro hits en 5.1 innings, donde abanicó a cinco rivales.

Con cuadrangular en solitario de parte de Cade Gotta al jardín izquierdo del Parque La Junta, la pizarra tuvo su primera modificación en el fondo del sexto rollo para los Dos Laredos (33-54). Era el cuarto vuelacercas en la campaña para el ‘Eléctrico’, que arribó a 28 producciones en el calendario.

El definitivo 3 por 0 apareció para los de casa en el fondo de la octava con sencillo remolcador de dos rayitas de parte del antesalista Luis de los Santos al sector derecho, anotando Marcos Valenzuela y Alí Castillo ante envíos de Rafael Cordova.

Charros (43-43) tuvo el mayor momento de peligro en el inning de la suerte donde con sencillo, pasaporte y golpe, llenaron la casa, sin embargo Michael Gomez salió de problemas con roletazo al cuadro de parte de Joshua Fuentes.

Adrian de Horta (3.2IP, 2H, 5K) inició en la lomita por los de la frontera; le siguieron en relevo Erick Rodríguez (1.1IP, 1K), el zurdo Gilberto Luna (0.2IP, 1H, 1BB, 2K, HLD) y Darío Gardea (1.0IP, 1H, 2K, HLD).

Por la visita relevaron Cesar Gomez (0.2IP, 1K), Sasagi Sánchez (0.2IP, 1H) y el zurdo Miguel Aguilar (0.1IP).

La cuarta barrida de la temporada para Tecos llegó con su sexta blanqueada incluida. Para los caporales, fue la tercera serie del año en que se van con las manos vacías, con su cuarta ‘lechada’ en contra en lo que va del calendario.

Para este viernes 31 de julio comenzará la serie 30 de la campaña ante Saraperos de Saltillo, última en casa para los emplumados. Carlos Contreras (0-0, 1.80), el zurdo Andrew Parrish (2-11, 6.89) y Leam Méndez (1-1, 5.28) son los abridores anunciados para los juegos a disputarse en la frontera del béisbol.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E JAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 TECOS 0 0 0 0 0 1 0 2 x 3 8 0

PG: Jonathan Haab (4-3, 5.61); PP: Luis I. Rodríguez (3-5, 4.68); SV: Taylor Williams (4, 4.39); HR: Cade Gotta 1 (T2L).