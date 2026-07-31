Hamás confirma que ha llegado a acuerdo sobre desarme

Un palestino pasa en bicicleta junto a escombros de edificios destruidos durante la guerra entre Israel y Hamás, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 31 de julio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Un palestino pasa en bicicleta junto a escombros de edificios destruidos durante la guerra entre Israel y Hamás, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 31 de julio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

EL CAIRO (AP) — Hamás confirmó el viernes que ha llegado a un acuerdo para desarmarse, un paso significativo que podría ayudar a poner fin a la guerra en Gaza, pero que afrontará muchos obstáculos y podría tardar mucho tiempo en concretarse, si es que llega a hacerlo.

El grupo aceptó una hoja de ruta siempre que Israel también haga concesiones, como poner fin a las hostilidades y retirar a sus tropas del sitiado enclave palestino, según un responsable de Hamás y un funcionario regional. El alto funcionario de Hamás Bassem Naim confirmó en una publicación en X que el grupo aceptó el acuerdo.

Israel no ha comentado el acuerdo, que el presidente estadounidense Donald Trump anunció horas antes. El avance se produce nueve meses después de la firma de un alto el fuego negociado por Washington para poner fin a los combates entre Israel y la milicia.

Ese plan de alto el fuego de 20 puntos contempla que el grupo insurgente entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, el establecimiento de un nuevo gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza de seguridad conocida como la Fuerza Internacional de Estabilización y la reconstrucción del castigado territorio.

Pero las negociaciones entre Israel y Hamás sobre la implementación de la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego habían quedado en gran medida estancadas, y el desarme era un importante punto de fricción.

Abandonar las armas representaría un cambio radical para Hamás, cuya carta fundacional llama a la resistencia armada contra Israel y que considera que su arsenal —que incluye cohetes, misiles antitanque y explosivos— constituye el núcleo de su identidad.

“El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”, dijo Trump en redes sociales. “A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos”.

Una copia del acuerdo obtenida y verificada por The Associated Press señalaba que todas las armas policiales serán transferidas al comité palestino tecnocrático respaldado por Estados Unidos, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, a su llegada al enclave. No está claro cuándo ocurrirá eso, ya que depende de otros pasos.

Según el documento, el proceso para desmantelar y almacenar armas pesadas, instalaciones de producción militar y túneles comenzará después de la llegada del comité palestino y del despliegue de la FIE. El proceso estará vinculado a una retirada israelí, por fases, de las zonas bajo su control en Gaza.

En un comunicado el jueves, un funcionario israelí señaló que no habrá retirada israelí de las zonas que controla en la Franja —que representan alrededor del 60% del territorio— antes de que el grupo insurgente se desarme y el enclave sea desmilitarizado. La declaración se hizo bajo condición de anonimato, de acuerdo con el protocolo del gobierno israelí.

Una persona con conocimiento de la situación indicó que Israel está plenamente involucrado, pero no firma el acuerdo, que es entre Hamás y varios países que ayudan a negociar y garantizar el alto el fuego. La persona habló bajo condición de anonimato para poder pronunciarse sobre el pacto. Los garantes del acuerdo son Estados Unidos, Turquía, Egipto y Qatar.

Podrían pasar años para que Hamás se desarme

El jueves, funcionarios de Estados Unidos y de la Junta de Paz, al describir el acuerdo a reporteros bajo condición de anonimato conforme a directrices establecidas por la Casa Blanca, ofrecieron una evaluación extremadamente optimista del acuerdo que trazaba un escenario muy similar al expuesto por Trump y sus principales asesores cuando se formó por primera vez la Junta de Paz. La junta, establecida por Trump, supervisa el alto el fuego en Gaza.

Aunque la fuerza policial de Gaza debería entregar sus armas, eso no incluye a la gran mayoría de los milicianos de Hamás, y el armamento pesado no está incluido en esa parte del acuerdo, según los funcionarios.

En cambio, la entrega de armas pesadas y el desmantelamiento de los túneles de Hamás y otra infraestructura vendrían después, en un proceso que podría tardar entre 200 y 350 días, dijo un funcionario de la Junta de Paz. Ese calendario no aparecía en el acuerdo obtenido por AP.

El funcionario de Hamás y el funcionario regional involucrados en el proceso dijeron que Hamás y otros grupos acordaron “recoger y almacenar” armas dentro de Gaza bajo la supervisión del comité palestino tecnocrático y que las armas no se entregarán a Israel ni a partes no palestinas. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios, dijeron que este sería un proceso gradual vinculado a una retirada israelí.

Israel no ha respondido, pero se ha mostrado escéptico

Un funcionario estadounidense dijo que Israel, que se ha mostrado profundamente escéptico sobre la disposición de Hamás a entregar sus armas o renunciar al control de Gaza, había sido consultado en cada paso de la negociación.

Sin embargo, añadió, no se le estaba pidiendo a Israel que hiciera nada más allá de lo que se había comprometido inicialmente cuando aceptó el plan de 20 puntos de Trump, que esencialmente implica retirar sus fuerzas de Gaza y comprometerse a poner fin a los ataques aéreos sobre el territorio.

Un miembro del comité palestino tecnocrático dijo a la AP el viernes que estaba ansioso por entrar en Gaza, pero le preocupaba que Israel les plantee desafíos. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se le permitía hablar con los medios. La persona dijo que no esperaba entrar en Gaza por lo menos durante dos meses.

El comité acogió con satisfacción el avance del viernes, pero dijo que el trabajo para restaurar las instituciones y los servicios públicos y reconstruir el territorio sería inmenso.

La guerra en Gaza comenzó después de que un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 matara a alrededor de 1.200 personas y viera a 251 tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.000 palestinos, incluidos los muertos desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás y está integrado por profesionales médicos, no distingue entre civiles y milicianos en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

Con Israel en control de gran parte de Gaza, los palestinos están confinados a endebles campamentos de tiendas de campaña y barrios urbanos gravemente dañados.