Oprah Winfrey cerrará su escuela para niñas en Sudáfrica

La academia señaló que el compromiso de Winfrey con la educación de las niñas sudafricanas continuará mediante un programa nacional de becas

Oprah Winfrey en su escuela para niñas en Henley-On-Klip, Sudáfrica, el 13 de enero del 2012. (AP foto/Denis Farrell)

Oprah Winfrey en su escuela para niñas en Henley-On-Klip, Sudáfrica, el 13 de enero del 2012. (AP foto/Denis Farrell)

JOHANNESBURGO (AP) — Oprah Winfrey cerrará la escuela para niñas desfavorecidas que creó en Sudáfrica hace dos décadas a finales del próximo año.

Winfrey inauguró la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en 2007 después de inspirarse en conversaciones con el expresidente sudafricano Nelson Mandela sobre el poder transformador de educar a las niñas. Él estuvo entre los invitados a la ceremonia de apertura de la escuela.

La fundación benéfica de Winfrey administró y financió la escuela, pero siempre formó parte del acuerdo que el campus de la academia, cerca de Johannesburg, fuera finalmente entregado al departamento provincial de educación, indicó la academia.

“El sueño nunca fue simplemente construir una escuela”, declaró Winfrey en un comunicado difundido por la academia el miércoles. “Era invertir en el potencial ilimitado de las jóvenes. Esa misión no termina con un solo campus. Continúa en cada niña cuyo futuro puede transformarse mediante la educación”.

La academia señaló que el compromiso de Winfrey con la educación de las niñas sudafricanas continuará mediante un programa nacional de becas ampliado que apoyará a niñas con talento académico en escuelas líderes de todo el país.

Más de 500 niñas se han graduado de la academia y algunas han asistido a universidades de primer nivel en Sudáfrica, Estados Unidos y Europa, según la Oprah Winfrey Charitable Foundation.

El gobierno provincial de Gauteng asumirá el control del campus de la academi, que cuenta con 21 aulas, seis laboratorios de ciencias y computación, una biblioteca con 10.000 volúmenes y un teatro con capacidad para 600 personas. No dijo de inmediato cuáles eran los planes para la propiedad.

El ministro provincial de Educación de Gauteng, Lebogang Maile, indicó que quienes actualmente están matriculadas en la escuela podrán completar su educación con apoyo financiero ininterrumpido.

La academia atrajo atención internacional poco después de abrir en 2007, cuando varias estudiantes acusaron a una encargada del dormitorio de abusar de ellas física y sexualmente.

Winfrey viajó a Sudáfrica para reunirse con estudiantes y padres, ofreció disculpas públicamente y encargó una investigación independiente.

La encargada fue absuelta de los cargos penales en 2010.