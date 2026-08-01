Guía Marcos Valenzuela blanqueada 2-0 de Tecos sobre Saltillo

Laredo, Tx.- Otro duelazo de lanzadores acompañados por sus defensivas se vivió en el Uni-Trade Stadium en el comienzo de la serie de fin de semana, donde Tecos de los Dos Laredos superó 2 por 0 a Saraperos de Saltillo, contando con turno clave del joven Marcos Valenzuela en el sexto inning para sentenciar el encuentro en favor de los de casa.

Tanto Marcos Valenzuela (de 3-2, 2CP), Cade Gotta (de 5-2), Alí Castillo (de 5-3) y Luis de los Santos (de 3-2, 1R) repitieron de hit para los locales en la jornada de viernes.

Jonathan Haab (5-3, 5.50) consiguió su segunda victoria en días consecutivos al ser el primer relevista del día y tener labor de una entrada, una base por bolas y un ponche. El salvamento fue para Jackson Rees (3, 2.74) con la novena entrada laborada, de un hit permitido y jugada de doble play para terminar el juego.

La caída fue para el primer relevista de los saltillenses, Deolis Guerra (0-3, 2.20), al tolerar dos anotaciones en su actuación del sexto capítulo, de par de carreras limpias, dos imparables y un ponche a sus números.

Con sus primeras dos carreras producidas en Liga Mexicana de Beisbol Banorte, el joven guasavense Marcos Valenzuela ponía adelante a los Dos Laredos (34-54) 2 por 0 en el cierre de la sexta entrada. Tanto Luis de los Santos (sencillo al jardín central) y Ryan Aguilar (base por golpe) timbraban ante el primer relevista Deolis Guerra.

A pesar de no poder anotar carrera, Saraperos (37-51) tuvo oportunidad en la cuarta y octava tandas al tener dos hombres en circulación, sin embargo, el bateo oportuno brilló por su ausencia para los de la capital de Coahuila.

El pitcheo de Tecos lo encabezó Carlos Contreras (5.0IP, 1H, 5K, 2BB), relevando también Nathan Antone (1.0IP, 1K, HLD), el zurdo Gilberto Luna (0.2IP, 2H, 1K) y Erick Rodríguez (0.1IP, 1K, HLD).

Por los del sarape iniciaba Wilmer Font (5.0IP, 7H, 1BB, 8K), siendo relevado por David Gutiérrez (0.1IP, 2H, 1BB), el zurdo Alex Claudio (0.2IP, 1K) y Daniel Juárez (1.0IP, 2H).

La séptima blanqueada a favor de los Binacionales en la temporada llegó en exactamente tres horas de duración de este juego; la de hoy fue la octava vez que Saltillo se va en blanco en la campaña.

Además, la novena de la frontera extendió a cuatro su racha de victorias en la presente semana, y acumula 18 entradas consecutivas sin aceptar carrera.

Para este sábado 1 de agosto la serie continúa en el nido texano con el duelo entre el zurdo Andrew Parrish (2-11, 6.89) ante el visitante Fineas del Bonta-Smith (3-2, 3.69), a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E SLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 TECOS 0 0 0 0 0 2 0 0 x 2 13 0

PG: Jonathan Haab (5-3, 5.50); PP: Deolis Guerra (0-3, 2.20); SV: Jackson Rees (3, 2.74); HR: No hubo.