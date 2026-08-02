Adquieren Dodgers a Tarik Skubal en impactante cambio con Detroit

El lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, lanza durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 29 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)

El lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, lanza durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 29 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)

WEST SACRAMENTO, California.- Los Dodgers de Los Ángeles han adquirido el mayor premio del mercado en la fecha límite de traspasos, al obtener a Tarik Skubal, ganador de los dos últimos trofeos Cy Young de la Liga Americana y procedente de los Tigres de Detroit.

Skubal recibió la noticia durante la victoria de los Tigres por 8-6 sobre los Atléticos y se mostró emocionado después del juego mientras se preparaba para dejar al equipo que lo reclutó en 2018 y lo desarrolló hasta convertirlo en una estrella para unirse a los bicampeones defensores de la Serie Mundial.

“Estoy emocionado de ser un Dodger”, dijo. “Estoy emocionado de ir allá y conocer a todos esos muchachos y perseguir tres campeonatos seguidos. Eso es difícil de hacer, así que estoy muy emocionado de ser parte de eso. Pero son muchas emociones diferentes. Definitivamente es como una montaña rusa”.

Skubal es la más reciente estrella en unirse a la costosa nómina repleta de estrellas de los Dodgers, que ya incluye a figuras como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Mookie Betts. Si todos están sanos, podría ser parte de una rotación con Ohtani, el vigente MVP de la Serie Mundial Yamamoto, el también dos veces ganador del Cy Young Blake Snell y Tyler Glasnow. Los Dodgers lideran las Grandes Ligas con una efectividad de 3,36 de sus abridores y ahora suman a Skubal a la mezcla.

Los Dodgers están en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y ya eran los favoritos para convertirse en el primer equipo en lograr un tricampeonato desde los Yankees de Nueva York (1998-2000), incluso antes de sumar a Skubal.

Comenzaron la temporada con una nómina del día inaugural de 323,3 millones de dólares para su roster de 40 jugadores y un impuesto de 163,7 millones para un total de 487,1 millones. Pagarán a Skubal alrededor de 9,5 millones de dólares por el resto de la temporada.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo y señaló que los Tigres recibirán a tres prospectos de ligas menores: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope.

Skubal será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. Tiene un salario de 32 millones de dólares, un total récord en arbitraje, después de que el equipo le ofreció 19 millones, y se espera que firme un contrato enorme en el receso previo a la próxima campaña.

El zurdo de 29 años comentó en julio que su preferencia era terminar la temporada con los Tigres para competir por un campeonato de la Serie Mundial, algo que la franquicia no consigue desde 1984. Skubal cargó con la derrota en el decisivo Juego 5 de la serie divisional contra Cleveland en 2024 y luego se fue sin decisión en una derrota en 15 entradas ante Seattle en el Juego 5 de la serie divisional del año pasado.

Dijo que fue “muy duro” dejar a los Tigres tras quedarse corto del objetivo de ganar un título.

“Desde ese Juego 5 del ’24, el fracaso que experimenté en el montículo, he usado eso como combustible para tratar de llevar una Serie Mundial a la ciudad de Detroit. De verdad lo hice”, dijo. “En todo ese receso previo a la temporada nunca había estado más motivado y luego vamos y perdemos el Juego 5 otra vez. Ese fracaso enciende un poco más de motivación, simplemente para profundizar y ver qué tan bueno puedes ser realmente. El objetivo siempre fue ganar una Serie Mundial para la ciudad, para la organización que apostó por mí. Es duro. Amo a todos esos muchachos ahí. Son algunos de mis mejores amigos”.

Detroit planeaba volver a competir esta temporada, reforzando la rotación encabezada por Skubal al otorgarle en la agencia libre al lanzador dominicano Framber Valdez, dos veces elegido al Juego de Estrellas, un contrato de 115 millones de dólares por tres años, y al retener al infielder venezolano Gleyber Torres con un acuerdo de 22 millones.

Sin embargo, los Tigres tuvieron un inicio complicado y actualmente están a 2 1/2 juegos del último puesto de comodín en la Liga Americana .

“Es una locura . Al entrar a la temporada, esto no es lo que planeaba estar haciendo”, dijo Skubal. “Pero las circunstancias cambian, las situaciones cambian, y estoy muy agradecido por todo lo que los Tigres han hecho por mí”.

Se recuperaron en junio y durante gran parte de julio para meterse en la pelea por los playoffs, con Skubal al frente de la rotación y tres astros en la alineación: el infielder novato Kevin McGonigle, el receptor Dillon Dingler y el jardinero Riley Greene.

Con la posibilidad de convencer a la directiva de mantener a Skubal al mejorar su posición rumbo a la postemporada, Detroit perdió terreno al caer en cuatro de sus últimos cinco juegos en casa, incluido el último inicio de Skubal, que se volvió aún más memorable por un derrumbe en las entradas finales.

Los Tigres ganaban 7-0 a Baltimore después de seis entradas el miércoles y perdieron 10-9 en 12 entradas. Skubal abrió el juego, consiguió el ponche número 1.000 de su carrera y fue ovacionado en cada oportunidad por una multitud de 34.406 personas.

“He visto a este tipo subir hasta la cima del deporte”, dijo el manager A.J. Hinch. “Nos ha cargado mucho. Estaré eternamente agradecido de que nuestros caminos se cruzaran y de las cosas que hizo por esta organización y por un par de equipos de playoffs. Su presencia, su ética de trabajo, su ejemplo, su dominio. Hay tanto que repasar, que es difícil capturarlo en una sola cita o en una sola situación. Pero estoy muy agradecido de haber podido dirigirlo durante el tiempo que lo hice”.

Skubal tiene marca de 7-5 esta temporada, con efectividad de 2,79 y 116 ponches en 96 2/3 entradas. Tiene récord de 61-42 con efectividad de 3,04 a lo largo de siete campañas, todas en Detroit. En dos postemporadas, Skubal tiene marca de 2-1 con efectividad de 2,04 en seis aperturas.

Se sometió a una cirugía mínimamente invasiva el 6 de mayo para extraer un fragmento suelto de su codo de lanzar y regresó a lanzar el 13 de junio.

“La forma en que salió la cirugía es exactamente como se suponía que debía salir”, manifestó en julio.