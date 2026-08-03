Concluye Tecos temporada en casa venciendo 6-4 a Saraperos

La novena Binacional aprovechó rally en el tercer rollo para favorecer la 2da. victoria de la semana para el cubano Leam Méndez y el 4to. rescate de Jackson Rees en el calendario

Nuevo Laredo, Tam.- Con cuatro carreras en la tercera entrada, aunque pasando problemas en la parte final de la jornada, este domingo Tecos de los Dos Laredos superó 6 por 4 en el Parque La Junta a Saraperos de Saltillo, para asegurar la serie de fin de semana, la cual marcó el fin de la campaña regular jugando en los nidos de la frontera aún con visita pendiente a Monterrey.

El resultado fue para los abridores. Por los emplumados, Leam Méndez (2-1,3.98) trabajó cinco episodios completos, de dos hits, dos bases por bolas y tres ponches para apuntarse su segunda alegría de la semana. El derrotado Erich Uelmen (4-10, 6.29) apenas aguantó 2.1 innings en el cerrito para la visita, tolerando cuatro anotaciones limpias, de siete imparables, un pasaporte y tercia de abanicados.

José Rodríguez, además de apuntarse el out 27, colaboró en ofensiva al irse de 3-2, con anotada y producida. Yoelquis Céspedes impulsó par de carreras con un hit en cuatro turnos.

Alí Castillo anotó la carrera de la quiniela para los Dos Laredos (35-55) en la primera tanda al conectar doblete al sector derecho, y posteriormente avanzar al plato tras pifia del serpentinero Erich Uelmen al fildear roletazo de Miles Simington.

Jugoso rally de cuatro anotaciones llegó en el fondo del tercer rollo para abrir la pizarra a 5 por 0 para los de casa. Después de uno fuera, Zoilo Almonte conectó su vuelacercas 22 del año, arribando a 69 producciones. Con sencillo por el izquierdo, Miles Simington impulsaba a José Rodríguez; y con doble por el mismo rumbo, Yoelquis Céspedes se apuntaba otro par de empujadas en los spikes de Simington y Alejandro Flores.

Frente al primer relevista local, Franklyn Kilomé, en la sexta entrada Saraperos (38-52) se quitó el cero con cuadrangular de Oscar Colás en solitario por el izquierdo luego de par de outs.

Tecos respondió de inmediato con sencillo de José Rodríguez al jardín de en medio, para producir el 6-1 parcial en los spikes de Cade Gotta tras dos tercios ante envíos de Oscar Rojas.

Para el octavo capítulo, Saraperos recortó distancia a 6 por 4. El bateador emergente Chris Carter le encontraba un pitcheo al relevista Nathan Antone, para desaparecer la pelota por el jardín izquierdo con Brandon Villarreal y River Town a bordo.

El segundo salvamento de la serie, cuarto de la temporada, se lo adjudicó Jackson Rees al trabajar la novena entrada en cinco hombres, con pasaporte concedido y un error defensivo, sin consecuencias en el marcador.

Erick Rodríguez (1.0IP, 1K) y Jonathan Haab (1,0IP, 1K, HLD) también lanzaron para los de casa. Por la visita lo hicieron Iván Izaguirre (1.2IP, 2BB, 2K), el zurdo Alex Claudio (1.1IP, 1K) y Deolis Guerra (1.0IP, 1K).

Tecos de los Dos Laredos concluirá la temporada regular en Monterrey visitando a Sultanes de martes a jueves con inicio de juegos a partir de las 20:30 horas (hora Dos Laredos) y con transmisión de Béisbol Latino.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E SLW 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 7 3 TECOS 1 0 4 0 0 1 0 0 x 6 10 2

PG: Leam Méndez (2-1, 3.98); PP: Erich Uelmen; SV: Jackson Rees (4, 2.63); HR: Zoilo Almonte 1 (T2L), Oscar Colás 1, Chris Carter 1 (SLW).