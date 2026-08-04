Arsene Wenger respalda abandono del plan de Infantino de vender el Mundial

La declaración del otrora entrenador de Arsenal no mencionó a Infantino y llega tras una semana de revuelo en el fútbol mundial

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) y Arsene Wenger presencian el partido Suecia-Inglaterra por los cuartos de final de la Eurocopa femenina 2025, en Zúrich, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) y Arsene Wenger presencian el partido Suecia-Inglaterra por los cuartos de final de la Eurocopa femenina 2025, en Zúrich, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

GINEBRA (AP) — El ejecutivo de la FIFA Arsène Wenger se distanció el martes del fallido plan de Gianni Infantino para vender participaciones en futuras ganancias de la Copa del Mundo a inversores privados y afirmó que era “absolutamente necesario” abandonar la propuesta.

La declaración de Wenger sobre la controversia se produjo después de que una carta de los abogados de la UEFA a Infantino, en la que se amenazaba con acciones legales, mencionara al retirado técnico francés entre 18 ejecutivos cuyos datos y comunicaciones deberían conservarse como posible prueba.

“No participé en este plan estratégico y supe por primera vez del proyecto a través de informes de los medios”, manifestó Wenger, contratado por Infantino en 2019 y actual director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

La declaración del otrora entrenador de Arsenal no mencionó a Infantino y llega tras una semana de revuelo en el fútbol mundial.

“La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria y no admite discusión, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”, dijo Wenger.

Infantino retiró su propuesta de 20.000 millones de dólares a primera hora del sábado tras una airada reacción de dirigentes del fútbol mundial, incluido la UEFA, que advirtió de un boicot a todos los partidos y eventos de la FIFA.

El plan habría creado una filial —conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE)— para gestionar las partes generadoras de ingresos del trabajo del organismo futbolístico sin fines de lucro: organizar torneos como la Copa del Mundo, vender derechos de transmisión y patrocinio, entradas y servicios de hospitalidad.

La propuesta planteaba recaudar 4.200 millones de dólares de inversores mediante la venta de participaciones equivalentes a alrededor del 20% de FFE, sobre la base de una valoración de capital de 20.000 millones de dólares. El “inversor ancla” habría sido Thrive Eternal, lanzada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared Kushner es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A las 211 federaciones miembro de la FIFA, ya propietarias de facto del organismo rector como asociación sin fines de lucro bajo la legislación suiza— se les ofrecieron 20 millones de dólares a cada una. El plazo para aceptar vencía el 19 de septiembre.

También se les prometió duplicar su financiación de la FIFA durante los cuatro años hasta 2030, a 20 millones de dólares en lugar de los 10 millones anunciados previamente.

Infantino compartió detalles del proyecto con la dirección de la FIFA apenas una semana después de la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio. El torneo en Norteamérica fue un éxito financiero, impulsando los ingresos de la FIFA a 15.000 millones de dólares para el ciclo comercial 2023-26, casi el doble de los ingresos vinculados al Mundial de 2022 en Qatar.

Wenger señaló que sus funciones en la FIFA consistían en “supervisar el análisis de datos del juego, el centro de formación en línea de la FIFA, el desarrollo de la educación juvenil a través de 60 academias en 60 países donde más se necesitan, y las competiciones juveniles en todo el mundo”.