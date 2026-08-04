Nombra MLS a Larry Berg como su próximo comisionado

El copropietario de LAFC sustituirá a Don Garber al inicio de 2027 para dirigir la nueva etapa

El propietario principal de Los Angeles FC, Larry Berg, hace un gesto durante una entrevista en el evento de inauguración de la vigésima quinta temporada de la MLS en Nueva York, el 26 de febrero de 2020. (Foto AP/Richard Drew, Archivo)

El propietario principal de Los Angeles FC, Larry Berg, hace un gesto durante una entrevista en el evento de inauguración de la vigésima quinta temporada de la MLS en Nueva York, el 26 de febrero de 2020. (Foto AP/Richard Drew, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Larry Berg, copropietario de Los Angeles FC, será el próximo comisionado de la MLS, anunció el lunes la liga.

Al inicio del nuevo año, Berg asumirá el cargo en reemplazo de Don Garber, quien se ha desempeñado como comisionado de la liga desde 1999.

Berg, de 60 años, quien se desprenderá de su participación como propietario en LAFC, será presentado oficialmente el martes en la sede de la MLS en Nueva York.

“Me siento honrado de liderar a la MLS hacia su próxima era. Gracias a la visión y el compromiso de tantas personas, la MLS ha alcanzado un éxito enorme, pero creo que nuestras mayores oportunidades aún están por delante. Tenemos una oportunidad extraordinaria de fortalecer la calidad de nuestra competencia, desarrollar más jugadores de clase mundial, profundizar nuestra conexión con los aficionados y seguir elevando el lugar de la liga en el fútbol mundial”, señaló Berg en un comunicado.

“Junto con nuestros propietarios, clubes, jugadores, socios, aficionados y el personal de la liga, no podría estar más entusiasmado por lo que viene”.

Garber seguirá como comisionado de la MLS hasta el final de la temporada 2026 antes de asumir como presidente de la liga. La MLS ha crecido enormemente durante el mandato de Garber y espera capitalizar el impulso del Mundial de 2026.

“Tras haber trabajado estrechamente con Larry durante la última década, he visto de primera mano las cualidades que lo convierten en un líder excepcional, y tengo plena confianza en que es la persona indicada para desempeñarse como el próximo comisionado de la MLS. Su integridad, criterio, liderazgo colaborativo y compromiso inquebrantable con la construcción de LAFC y de la liga lo han convertido en un socio invaluable. Espero trabajar junto a Larry durante esta transición y apoyarlo mientras conduce a la MLS hacia su próximo capítulo”, añadió Garber en un comunicado.

Berg anteriormente tuvo participaciones como propietario en el club de la Serie A AS Roma, así como en el Swansea City AFC de Gales. Bajo la propiedad de Berg, LAFC ganó la MLS Cup en 2022 y el Supporters’ Shield en 2019.

Antes de llegar a la MLS, Garber fue jefe de NFL International. En 1999, los propietarios de equipos de la NFL Lamar Hunt y Robert Kraft se acercaron a Garber y le preguntaron si podría estar interesado en desempeñarse como comisionado de la liga, que se lanzó en 1996.

En el momento en que Garber asumió, la liga estaba en problemas. Para 2001 la MLS parecía al borde de desaparecer, pero Garber sacó a la liga de la crisis.

Bajo su mando, la liga se ha expandido de 12 a 30 equipos con la incorporación de San Diego FC en 2025. Introdujo el brazo de marketing de la liga, Soccer United Marketing, alentó la construcción de estadios específicos para fútbol e impulsó el crecimiento de un sistema de academias para desarrollar jugadores en Estados Unidos.

Cinco clubes, Inter Miami, hogar de la superestrella Lionel Messi, LAFC, LA Galaxy, Atlanta United y NYCFC, están valorados en más de 1.000 millones de dólares, según Forbes.

Al inicio, Berg ayudará a guiar a la liga mientras cambia a un nuevo calendario, con la temporada pasando de un esquema de verano a primavera para alinearse más con sus contrapartes internacionales. Actualmente la liga juega un calendario de finales de invierno a finales de otoño.

Tras la conclusión de la temporada actual, la MLS disputará una “temporada sprint” abreviada de 14 partidos a inicios de 2027 antes de que la liga cambie a su nuevo calendario, que comenzará en julio, con el campeonato de la liga a disputarse en mayo de 2028.

La semana pasada, en una entrevista con The Associated Press, Garber dijo que era importante que su sucesor compartiera la visión colectiva para la liga.

“El próximo comisionado, espero y confío, va a creer en la oportunidad futura para nuestra liga y nuestros clubes, y en qué papel podemos desempeñar a nivel nacional e internacional para hacer crecer el deporte y ser administradores responsables del deporte, y generar valor para cada parte interesada, cada grupo que se preocupa por su club local”, dijo Garber.