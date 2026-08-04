Decomisa Armada 4.4 toneladas de cocaína frente a Oaxaca y Chiapas

En las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína. [Agencias]

En las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La Armada mexicana anunció el lunes el decomiso frente a las costas de los estados sureños de Oaxaca y Chiapas de 4,4 toneladas de cocaína que eran transportadas en cuatro embarcaciones y la detención de 16 personas.

El operativo forma parte de las acciones que se han multiplicado en los últimos meses en coincidencia con la campaña que mantiene Estados Unidos en aguas del Pacífico y el Caribe que ha dejado decenas de botes destruidos y 211 muertos.

Frente a las costas de Oaxaca patrulleras de la Armada mexicana localizaron dos embarcaciones menores en las que se encontraron 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de tres toneladas, dijo en un comunicado el Gabinete de Seguridad. En el operativo fueron detenidas diez personas.

En tanto, frente a las costas de Chiapas fueron localizadas otras dos embarcaciones menores que transportaban 24 bultos de presunta cocaína con un peso estimado de 1.423 kilos y más de 2.000 litros de combustible. La Armada mexicana detuvo a seis personas.

Decomisos marítimos en alza

En los últimos seis meses se han multiplicado las operaciones antidroga en aguas del Pacífico mexicano con la incautación de más de 18 toneladas de cocaína, que representan 23% de los decomisos marítimos que se han realizado durante los 22 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las autoridades no han informado a qué se debe la multiplicación de las incautaciones de droga en el Pacífico mexicano y solo han reconocido que en el caso de las casi cuatro toneladas de cocaína que se encontraron en un semisumergible en febrero pasado frente a las costas de la ciudad occidental de Manzanillo, estado de Colima, recibieron información de inteligencia del Comando Norte y de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Sheinbaum informó en noviembre pasado que había llegado a un acuerdo con la administración de Donald Trump para que la Armada mexicana se encargara de interceptar cerca de las costas de México las embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.

Pese a la cooperación que mantienen ambos países, Trump ha cuestionado la actuación de México para combatir a los cárteles de la droga y ha ofrecido la ayuda de las fuerzas estadounidenses para enfrentarlos en el territorio mexicano, lo que Sheinbaum ha descartado de manera reiterada.

Desde septiembre de 2025 el gobierno de Trump activó una ofensiva en aguas del Caribe y del Pacífico para combatir a presuntos narcotraficantes en América Latina. Esas operaciones han dejado al menos 67 embarcaciones destruidas y unos 221 fallecidos en ataques de las fuerzas militares estadounidenses.