EU plantea nuevas reglas de idioma en trenes que cruzan la frontera

El gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse de que las tripulaciones mexicanas de trenes que transportan carga a través de la frontera puedan entender en inglés la información clave de seguridad y de que la práctica común de usar tripulaciones extranjeras para cruzar a Estados Unidos no amenace empleos en Estados Unidos.

Dos importantes sindicatos ferroviarios elogiaron la norma propuesta anunciada el viernes, que también reforzaría los estándares para certificar que las tripulaciones pueden operar un tren de manera segura.

El gobierno tenía preocupaciones después de inspeccionar el otoño pasado dos patios ferroviarios de Texas cerca de la frontera de las dos compañías ferroviarias que se verían afectadas directamente por estas restricciones a las tripulaciones mexicanas: CPKC y Union Pacific. CPKC y el grupo comercial Association of American Railroads declinaron hacer comentarios mientras estudian la norma.

“Tenemos los mismos objetivos: operaciones seguras y protegidas que mantengan fluida la cadena de suministro”, dijo Union Pacific en un comunicado. “Y seguiremos trabajando con nuestros socios federales a través del proceso regulatorio”.

Inspecciones documentaron preocupaciones sobre el idioma

La Administración Federal de Ferrocarriles envió cartas a CPKC y a UP en diciembre después de que esas inspecciones encontraran varios casos de tripulaciones de trenes que tenían dificultades para entender inglés. El gobierno instó a esas compañías a reexaminar sus prácticas y a asegurarse de que las tripulaciones mexicanas puedan hablar inglés y no operen un tren a más de 16 kilómetros (10 millas) dentro de Estados Unidos.

La Administración Federal de Ferrocarriles dijo en ese momento que la preocupación era que estas tripulaciones mexicanas que llevaban trenes al patio ferroviario de Eagle Pass de Union Pacific y a la instalación de CPKC en Laredo tenían dificultades para entender los boletines operativos y las regulaciones de Estados Unidos que exigen que la información sobre materiales peligrosos y las respuestas de emergencia se mantenga en inglés.

Tanto UP como CPKC se comprometieron a asegurarse de que estaban cumpliendo las normas vigentes, incluyendo que las tripulaciones mexicanas no viajen a más de 16 kilómetros dentro de Estados Unidos. Pero ahora el gobierno federal quiere reforzarlas “porque las tripulaciones ferroviarias deben poder comunicarse plena y correctamente al cruzar a Estados Unidos, en particular con los despachadores y los equipos de emergencia durante una crisis, como una función crítica para la seguridad”.

Sindicatos ferroviarios y el Departamento de Transporte se preocupan

Este esfuerzo de seguridad ferroviaria se alinea estrechamente con las iniciativas del Departamento de Transporte para garantizar que los conductores de camiones puedan entender inglés, de modo que puedan leer señales y advertencias viales y comunicarse con los equipos de emergencia después de un accidente o durante una inspección. El gobierno ha intentado retener millones de dólares en fondos para carreteras a Nueva York y California porque no está satisfecho con las medidas que esos estados han tomado para asegurarse de que las licencias de conducir comerciales que emiten sean válidas.

Mark Wallace, presidente nacional del sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, ha venido expresando preocupaciones sobre esta práctica de utilizar tripulaciones mexicanas de trenes desde hace varios años por motivos de seguridad, protección y empleo.

El sindicato ha señalado que los relevos antes ocurrían justo en la frontera, pero ahora Union Pacific y CPKC piden de manera habitual a las tripulaciones mexicanas que lleven los trenes varios kilómetros más allá de la frontera hasta uno de sus patios ferroviarios, donde los cambios de tripulación pueden hacerse con mayor seguridad. Pero la restricción estricta de 10 millas (16 kilómetros) incluida en esta norma impedirá que las compañías ferroviarias amplíen esta práctica a patios ferroviarios más adentro de Estados Unidos, como el sindicato dijo que UP estaba considerando en Nuevo México.

“Los trenes originarios de México, operados por tripulaciones extranjeras, no pudieron comunicarse con los despachadores en inglés y la barrera del idioma supondría un peligro en caso de un descarrilamiento u otro incidente”, dijo Wallace.

Los trenes comenzaron a cruzar la frontera para limitar el contrabando

Pero las compañías ferroviarias han dicho que esta práctica de utilizar tripulaciones mexicanas de trenes para llevar los trenes a patios ferroviarios en Estados Unidos se desarrolló en 2018 con la aprobación del primer gobierno de Trump para abordar preocupaciones sobre el contrabando. Cuando los trenes se detienen en la frontera, los contrabandistas a menudo intentan ocultar drogas u otro tipo de contrabando a bordo y los inmigrantes podrían subirse para entrar a Estados Unidos.

También es habitual que tripulaciones canadienses lleven trenes unos pocos kilómetros más allá de la frontera norte con Estados Unidos antes de entregar el tren a tripulaciones estadounidenses.

Nuevas normas deberían reforzar estándares de certificación de tripulaciones

El sindicato SMART-TD, que representa a conductores y otros trabajadores ferroviarios, también indicó que las disposiciones de la norma que prohibirán a las tripulaciones de trenes usar un sistema similar al control de crucero para trenes de carga cuando realicen sus exámenes de certificación ayudarán a garantizar que puedan operar un tren de manera segura.

“Las certificaciones ferroviarias deben representar una capacidad comprobada, no simplemente la posesión de un certificado”, indicó Jared Cassity, principal experto en seguridad de SMART-TD. “Cuando hay vidas en juego, la FRA debe saber que un maquinista puede operar un tren de manera segura, no sólo supervisar a una computadora que lo hace”.