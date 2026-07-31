Caza furtivo F-35B se estrella en California

Foto tomada de video suministrado por KGTV muestra el lugar donde se estrelló un avión militar F-35 cerca de la Base Miramar en San Diego, el 31 de julio del 2026. (KGTV via AP)

Foto tomada de video suministrado por KGTV muestra el lugar donde se estrelló un avión militar F-35 cerca de la Base Miramar en San Diego, el 31 de julio del 2026. (KGTV via AP)

WASHINGTON (AP) — El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos informó que se espera que el piloto de un caza furtivo F-35B sobreviva después de eyectarse del avión antes de que se estrellara en California.

El avión cayó el viernes cerca de la Base Aérea de Miramar, en San Diego. “El piloto se eyectó y fue trasladado a un centro médico local en condición estable para evaluación y tratamiento de lesiones que no ponen en peligro la vida”, declaró el Cuerpo de Infantería de Marina en un comunicado actualizado.

Un video tomado por un helicóptero de noticias mostraba una columna de humo negro elevándose desde los restos en un lote de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos y personas cerca. Lo que parecía ser material blanco retardante de fuego cubría el suelo, y al menos una persona estaba rociando los restos con una manguera.

Wade Lott vio el accidente mientras conducía al trabajo desde el sur de la línea de vuelo.

“Simplemente explotó, fue una locura”, dijo Lott, de 36 años, quien observó desde su camioneta cómo dos aviones descendían juntos hacia la pista. El primero aterrizó sin incidentes, pero el segundo de repente comenzó a desacelerar, casi como si estuviera tratando de flotar, dijo Lott. Cuando el avión estaba a unos 30 metros (100 pies) sobre el suelo, el piloto se eyectó y su paracaídas se desplegó mientras ascendían unos 60 metros (200 pies) en el aire justo a tiempo.

“El avión impactó el suelo justo al lado de otro avión”, dijo Lott. “Se abrió paso por la pista y simplemente explotó”.

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, indicó que los bomberos estaban en el lugar para responder a un incendio en maleza cerca del sitio del choque. Remitió las preguntas adicionales a la Estación Aérea Miramar del Cuerpo de Infantería de Marina.

El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, la Marina y la Fuerza Aérea juntos tienen más de 630 F-35, según un análisis de 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, que estimó que el costo total ascendía a 2 billones de dólares en ese momento. El F-35B es una de varias versiones, y cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y aterrizajes verticales. Un solo F-35B cuesta alrededor de 109 millones de dólares.

Un comunicado de los Marines calificó el choque del viernes como un “percance de Clase A”. Esa es la categoría de percance más grave, utilizada cuando los daños suman más de 2 millones de dólares, una aeronave es destruida o un miembro del ejército muere. Tan sólo en la Fuerza Aérea, ha habido al menos otros 17 “percances de Clase A” que involucraron aeronaves F-35 desde el año 2000, según estadísticas del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea.

Al menos otros siete percances de aeronaves militares han ocurrido en Estados Unidos este año, según la base de datos Aviation Safety Network de la Flight Safety Foundation.

Los F-35 son considerados los aviones de combate más seguros y capaces que tiene el ejército en su flota, según el centro de estudios Lexington Institute, que se enfoca en tecnología de defensa y seguridad nacional.

Ha habido menos choques que involucren a cualquiera de los modelos F-35 desde que el avión fue adoptado en 2015 en comparación con otros cazas cuando esos aviones eran nuevos, y los accidentes mortales son raros en los F-35.

En cinco choques de F-35, los pilotos pudieron eyectarse, aunque al menos uno sufrió lesiones. Ese piloto resultó herido cuando un F-35 se estrelló cerca del aeropuerto internacional en Albuquerque, Nuevo México, en mayo de 2024. El avión se dirigía a una base de la Fuerza Aérea en California desde Texas.