Puente Nuevo Laredo, sinónimo de progreso para Tamaulipas

En este segundo semestre del año comenzarán los trabajos que contemplan la ampliación del cuerpo existente de ocho a diez carriles, así como la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de ocho carriles

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, el progreso de Tamaulipas se refleja en obras como el proyecto del Puente Nuevo Laredo III, el cual posicionará a la entidad como la frontera con el mayor intercambio económico con los Estados Unidos.

En entrevista con medios de la capital del estado, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, mencionó que en este segundo semestre del año comenzarán los trabajos que contemplan la ampliación del cuerpo existente de ocho a diez carriles, así como la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de ocho carriles. Con ello se alcanzará un total de 18 carriles destinados al tránsito de carga, lo que incrementará de manera sustancial la capacidad operativa del principal cruce comercial de México.

Destacó que alrededor del 50 por ciento del transporte de carga del país transita por este cruce internacional; en ese sentido, y ante la creciente demanda de tractocamiones, el Puente de Comercio Mundial se consolidará como el de mayor actividad económica en América Latina.

Cepeda Anaya explicó que la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III permitirá agilizar los tiempos de cruce, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad de la región, lo que beneficiará directamente a los sectores productivos, al comercio exterior y a la generación de empleos en el estado.

El proyecto del Puente Nuevo Laredo III representa una inversión en el futuro económico de la entidad, al fortalecer la conectividad con el principal mercado de exportación del país y consolidar a Tamaulipas como la puerta de entrada más importante para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.