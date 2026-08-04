Pierde control por falla en neumático y choca en la autopista MTY-LDO

Paramédicos valoraron al conductor, quien no requirió hospitalización pese a los severos daños materiales ocasionados

La estructura de contención evitó que el vehículo continuara su desplazamiento hacia otros carriles o terminara volcado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La estructura de contención evitó que el vehículo continuara su desplazamiento hacia otros carriles o terminara volcado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un desperfecto en uno de los neumáticos, combinado con velocidad inmoderada, provocó un accidente sobre la autopista Monterrey-Laredo, a la altura del kilómetro 171, donde un automóvil terminó impactado contra la barrera metálica de contención. El conductor resultó ileso.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el automovilista, único ocupante de la unidad, circulaba de sur a norte con destino a Nuevo Laredo cuando ocurrió la falla mecánica que le hizo perder el control de la dirección.

El vehículo se desplazaba a velocidad inmoderada cuando uno de sus neumáticos presentó un desperfecto repentino. La situación ocasionó que el conductor perdiera la trayectoria sin posibilidad de recuperar el control de la unidad.

La unidad terminó proyectándose contra la barrera metálica que divide los carriles de la vía federal. El impacto provocó daños considerables en la carrocería y en distintos componentes del automóvil.

La estructura de contención evitó que el vehículo continuara su desplazamiento hacia otros carriles o terminara volcado, mientras que el automóvil quedó con severos daños materiales como consecuencia del impacto.

Tras recibirse el reporte de emergencia, paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron al sitio para atender al conductor y realizar una valoración médica inicial.

Después de ser revisado en el lugar, los rescatistas determinaron que el automovilista no presentaba lesiones que hicieran necesario su traslado a un hospital. El accidente dejó daños materiales en el vehículo y la infraestructura carretera.