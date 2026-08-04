Acaba camioneta entre escombros tras derribar poste de concreto

El impacto provocó daños en infraestructura urbana; el conductor fue atendido por lesiones contusas tras el percance. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El impacto provocó daños en infraestructura urbana; el conductor fue atendido por lesiones contusas tras el percance. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor resultó con golpes contusos luego de perder el control de su camioneta y derribar un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para posteriormente terminar contra una jardinera y la estructura de un anuncio en una estación de servicio de la colonia El Progreso.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Carlos Canseco, a la altura de la calle Paula Riojas, donde una camioneta Dodge Ram modelo 2013, color negro y con placas del estado de Texas, salió de la trayectoria en la que circulaba.

La unidad era conducida por Maurelio, de 32 años, quien se desplazaba de poniente a oriente cuando, de acuerdo con el peritaje de agentes de vialidad, circulaba a una velocidad inmoderada.

Metros antes de llegar al cruce con Paula Riojas, el conductor perdió el control del volante y se desvió hacia la derecha, impactando directamente contra un poste de concreto de la CFE, el cual fue derribado desde su base.

Tras el primer impacto, la camioneta continuó su trayectoria hasta salir proyectada hacia el costado derecho y terminar contra una jardinera de concreto y la base metálica del anuncio publicitario de una gasolinera.

El conductor sobrevivió al accidente y presentó múltiples golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. Ante las autoridades de tránsito manifestó que otra camioneta presuntamente se atravesó de manera intempestiva, lo que habría provocado que maniobrara bruscamente.

Sin embargo, el peritaje oficial estableció como causa principal la velocidad inmoderada y la falta de precaución al conducir. Debido a los daños ocasionados, fue solicitada una grúa para retirar la Dodge Ram y trasladarla al corralón.