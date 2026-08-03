Ofrecerá Municipio certificados médicos escolares gratuitos en agosto

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias neolaredenses

Los certificados médicos podrán tramitarse de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en cualquiera de las Clínicas UNE. [Agencias]

Los certificados médicos podrán tramitarse de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en cualquiera de las Clínicas UNE. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias neolaredenses y contribuir a que niñas, niños y adolescentes regresen a clases con los requisitos médicos necesarios, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ofrecerá durante todo el mes de agosto certificados médicos escolares gratuitos en las Clínicas UNE.

Esta acción busca facilitar a madres, padres y tutores el cumplimiento de uno de los requisitos más solicitados para el inicio del ciclo escolar, brindando un servicio accesible y cercano en distintos sectores de la ciudad.

Liliana Arjona Barocio, secretaria de Bienestar Social, destacó que el Gobierno Municipal continúa impulsando programas que generan un beneficio directo para las familias, especialmente en una temporada en la que los gastos por el regreso a clases aumentan considerablemente.

“Sabemos que el inicio del ciclo escolar representa un esfuerzo importante para la economía familiar. Por ello seguimos implementando acciones que ayuden a reducir esos gastos y permitan que nuestras niñas, niños y jóvenes regresen a las aulas con todo lo necesario”, señaló.

Los certificados médicos podrán tramitarse de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en cualquiera de las Clínicas UNE ubicadas en diferentes puntos de Nuevo Laredo.

Este servicio se estará ofreciendo en las 13 Clínicas UNE:

CLÍNICA UNE “VALLES DE PARAÍSO”

Calle nogales s/n entre Calle Durazno y Calle Ciruelos. Colonia Valles del Paraíso CLÍNICA UNE “LOS OLIVOS 2”

Ave. vencedor s/n entre Canadá y Diploma, col. los Olivos CLÍNICA UNE “LOS TOBOGANES”

Calle art. 6 s/n entre Prometeo y Art. 123 los Toboganes CLÍNICA UNE “EL CAMPANARIO”

Río Grijalva s/n y Río Churubusco Colonia el Campanario CLÍNICA UNE “SANTA CECILIA”

Quirino mendoza #4815 col. santa cecilia CLÍNICA UNE “EL PROGRESO”

Monte olimpo s/n entre esfinge e himeneo, Colonia el Progreso CLÍNICA UNE “PALMARES”

Calle Guanajuato s/n y Tamaulipas fraccionamiento palmares CLÍNICA UNE “1ERO DE MAYO”

Calle San Jacinto s/n entre Calle Santa Emiliana y Calle San Eliseo Colonia 1ero de mayo CLÍNICA UNE “NUEVA ERA”

Circuito Jesús González Bastién #252 CLÍNICA UNE “LA JOYA”

Victoria 8816 entre 6 de abril y Esmeralda CLÍNICA UNE “VALLES DE ANÁHUAC”

Calle #16 y Calle avenida #9 CLÍNICA UNE “UNIÓN DEL RECUERDO”

Ave. la Cruz #707 Colonia Unión del Recuerdo CLÍNICA DENTAL UNE “ROTONDA UAT”

Av. Luis Echeverría #8 Colonia Infonavit Fundadores

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a acudir a la Clínica UNE más cercana y aprovechar este beneficio gratuito durante todo el mes de agosto, como parte de las acciones que fortalecen el bienestar y la salud de la comunidad estudiantil.

Con programas como este, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir respaldando a las familias neolaredenses mediante servicios que contribuyan a una mejor calidad de vida y a una educación con mayores oportunidades para todas y todos.