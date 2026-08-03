Mantiene DIF Nuevo Laredo la atención en el CRI

Y reafirma su compromiso con la rehabilitación de las familias

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo mantuvo en funcionamiento las terapias físicas en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) durante el periodo vacacional, garantizando la continuidad de la atención y priorizando a pacientes que se encontraban en lista de espera para iniciar o continuar su proceso de rehabilitación.

Durante estas jornadas fueron atendidos 294 pacientes que previamente contaban con cita y valoración médica, lo que permitió agilizar el acceso a sus tratamientos y favorecer una recuperación más oportuna. Con estas acciones, el Sistema DIF refrenda su compromiso de brindar servicios de salud sin interrupciones y responder con oportunidad a las necesidades de las familias neolaredenses.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, destacó que la institución trabaja todos los días del año para garantizar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan.

“En el Sistema DIF trabajamos con el corazón todos los días del año. Sabemos que cada terapia representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de una persona por eso reforzamos la atención en el CRI. Nuestro compromiso es seguir brindando servicios oportunos, dignos y con calidez humana para todas las familias de Nuevo Laredo”, expresó.

Estas acciones forman parte de la visión humanista que impulsan la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, orientada a fortalecer el acceso a servicios de salud y rehabilitación de calidad para las familias de la ciudad.

El Centro de Rehabilitación Integral ofrece una amplia gama de servicios especializados, entre ellos medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, traumatología, neurología, odontología pediátrica, psicología y otras especialidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Las personas interesadas en recibir alguno de estos servicios pueden acudir a las instalaciones del CRI, ubicadas en Jaumave número 6970, colonia La Fe, donde recibirán información sobre los requisitos y el proceso para acceder a la atención especializada.