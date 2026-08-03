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Invitan a disfrutar últimos días de DinoFrontera

En el Centro Cultural Nuevo Laredo

DinoFrontera forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer la oferta cultural durante el periodo vacacional. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las familias a aprovechar las vacaciones de verano y visitar la exposición interactiva DinoFrontera, que se encuentra en sus últimos días de exhibición gratuita en el Centro Cultural Nuevo Laredo.

La muestra, realizada en coordinación con el Museo del Desierto, ofrece una experiencia educativa y recreativa para niñas, niños y adultos, con seis dinosaurios mecatrónicos de última generación, una incubadora interactiva y módulos diseñados para acercar a los visitantes al mundo de la paleontología y la ciencia.

La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de agosto, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no perder la oportunidad de disfrutar esta actividad familiar sin costo, disponible de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

DinoFrontera forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer la oferta cultural durante el periodo vacacional, promoviendo espacios de aprendizaje, convivencia y entretenimiento para toda la comunidad.

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