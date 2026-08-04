Se estrella contra acceso de escuela privada y resulta lesionada

Paramédicos auxiliaron a la conductora antes de su traslado hospitalario; el plantel sufrió daños considerables

El accidente dejó cuantiosos daños materiales y la conductora fue trasladada al Hospital General para evaluación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente dejó cuantiosos daños materiales y la conductora fue trasladada al Hospital General para evaluación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada la mañana de este lunes luego de perder el control de la camioneta que conducía y terminar estrellándose contra el acceso principal de una institución educativa privada ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero, , donde el impacto provocó daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió frente al número 2601, en el cruce con la calle 5 de Febrero, dentro de la colonia Guerrero. La unidad involucrada fue una Dodge Journey modelo 2013, color blanco, conducida por Rocío, de 33 años de edad.

De acuerdo con el peritaje de los agentes de vialidad, la conductora circulaba de norte a sur por la avenida Vicente Guerrero cuando perdió el control de la dirección y se desvió hacia su costado izquierdo.

La camioneta continuó su trayectoria hasta impactarse contra el acceso principal de la Escuela Royal, donde derribó por completo el portón de forja, ocasionando daños materiales en la fachada del plantel.

En su declaración inicial, la conductora manifestó que perdió el control de la unidad sin una causa aparente. Los peritos viales consideraron como posible factor que la mujer hubiera pestañeado o dormitara durante algunos segundos, aunque esta circunstancia quedó sujeta a la investigación correspondiente.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, Rocío fue trasladada al Hospital General para una valoración médica y descartar posibles lesiones internas.

Agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de la camioneta a un corralón, mientras se determinan las responsabilidades derivadas del accidente.