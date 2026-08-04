Un carguero reporta un ataque en Ormuz

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un buque de carga reportó haber sido alcanzado por un proyectil durante la noche frente a la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz, según una agencia británica de monitoreo marítimo, mientras Estados Unidos e Irán hacían afirmaciones contrapuestas sobre si estaban manteniendo conversaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que ambas partes reanudarían las conversaciones para poner fin a la guerra. Pero Irán insistió en que solo estaba hablando con Omán y que la discusión se centraba en el estrecho de Ormuz.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos más importantes en Oriente Medio el martes.

Carguero reporta un ataque en el estrecho de Ormuz

El buque de carga informó que fue “alcanzado por un proyectil desconocido” a las 2 de la madrugada, cuando se encontraba 37 kilómetros (23 millas) al noreste de Al Khasab, en Omán, indicó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El UKMTO no proporcionó más información sobre el barco, como bajo qué bandera navegaba la embarcación o si transportaba mercancía.

El barco sufrió daños, según la firma británica de seguridad marítima Ambrey, que no dio más detalles.

La localidad de Al Khasab se encuentra en la punta de la península arábiga que se adentra en el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima en la boca del golfo Pérsico por la que, antes de la guerra, pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

El estrecho ha quedado prácticamente cerrado por los ataques de Irán contra la navegación desde el inicio de la guerra en febrero, mientras que Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en esa vía marítima.

Los hutíes de Yemen dicen haber atacado aeropuerto saudí

Un portavoz militar de los rebeldes hutíes respaldados por Irán, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que el dron alcanzó un “objetivo sensible” en el aeropuerto de la ciudad suroccidental de Najran. No aportó pruebas.

Dijo que el ataque con dron respondía a lo que calificó como una violación saudí del espacio aéreo de Yemen sobre las provincias de Saada y Hajjah. No hubo comentarios inmediatos de Arabia Saudí.

Los hutíes anunciaron recientemente que impondrían un bloqueo a la navegación vinculada a Arabia Saudí que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo. Los rebeldes llevan mucho tiempo enfrentados con Arabia Saudí, tras haber librado una guerra contra el reino y sus aliados. Los principales combates terminaron con una tregua en 2022.

Los rebeldes hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen en una guerra civil que comenzó en 2014. Arabia Saudí encabezó una coalición internacional que combatió a los rebeldes y también impuso un bloqueo aéreo y marítimo a las zonas de Yemen controladas por los hutíes que se ha aliviado en los últimos años.

Qatar dice que hay una mediación en marcha

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, dijo el martes que los esfuerzos de mediación estaban en marcha con todas las partes. “Estamos buscando una solución diplomática”, dijo durante una sesión informativa. No dio más detalles ni mencionó las declaraciones contradictorias de Estados Unidos e Irán sobre conversaciones directas.

Trump sostuvo el lunes que se reanudaron las conversaciones con Irán, un día después de decir que canceló ataques masivos que había amenazado con desatar contra el país. Trump explicó que dio marcha atrás a instancias de aliados del Golfo: Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

“Ya sea que Irán quiera admitirlo o no, de hecho, estamos hablando”, insistió Trump.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró el lunes que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Washington y añadió que las conversaciones de Teherán eran únicamente con Omán y se centraban en establecer una ruta para una navegación segura a través del estrecho de Ormuz.

Trump expresó frustración con Irán, al sugerir que Teherán había solicitado las conversaciones, que son cruciales para poner fin al conflicto de varios meses y reactivar el paralizado tráfico de mercancías a través del estrecho.

“¡El liderazgo iraní es increíblemente taimado!”, se desahogó el presidente de Estados Unidos en Truth Social, su plataforma de redes sociales.

“Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones, con más programadas en el futuro inmediato, y dicen, abierta y orgullosamente, que no están teniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada, y que solo están tratando con ‘Omán’”, escribió.

Gaza celebra un funeral masivo para víctimas de ataque aéreo de 2023

Los residentes de la Franja de Gaza celebraron el martes un funeral masivo por 112 palestinos cuyos cuerpos fueron recuperados después de casi tres años bajo los escombros en la Ciudad de Gaza. Estaban entre más de 300 personas asesinadas el 22 de noviembre de 2023, cuando aviones de combate israelíes arrasaron una manzana residencial en el barrio de Sabra de la ciudad.

Los equipos de emergencias recuperaron los cuerpos durante el fin de semana después de excavar entre los escombros durante 136 horas, según la Defensa Civil, una agencia de rescate dependiente del Ministerio gazatí del Interior, administrado por Hamás.

Los cuerpos incluían 40 niños, 30 mujeres y siete personas con discapacidad, dijo la Defensa Civil en un comunicado. Otras 157 personas seguían desaparecidas bajo los escombros, añadió.

Cientos de personas se reunieron para el funeral, donde los cuerpos envueltos en banderas palestinas fueron colocados en filas cerca de los edificios arrasados antes de ser llevados en camillas por una calle estrecha para su entierro en un cementerio cercano.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando a 251 rehenes.

Desde entonces, la ofensiva militar de Israel en Gaza ha matado a 73.375 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Sus cifras no distinguen entre civiles y combatientes, pero están consideradas como generalmente fiables por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Familiares de víctimas conmemoran el aniversario de la explosión del puerto de Beirut

Familias de algunos de los más de 200 fallecidos en la explosión del puerto de Beirut de 2020 se reunieron en el lugar de la explosión para recordarlos, seis años desde que toneladas de nitrato de amonio almacenado de forma inadecuada explotaran y devastaran gran parte de la capital libanesa.

Ningún funcionario ha sido condenado en una investigación judicial que ha sido obstruida repetidamente. La tragedia ha quedado desde entonces eclipsada por otros acontecimientos dramáticos, como dos guerras entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah que han matado a miles en Líbano y han dejado una destrucción generalizada, y una ocupación militar israelí de gran parte del sur del país.

Pero algunas de las familias dijeron que han recuperado la esperanza de que la investigación, paralizada durante mucho tiempo, esté cerca de un avance, después de que funcionarios del gobierno del primer ministro Nawaf Salam prometieran que se emitirían acusaciones formales antes de fin de año.