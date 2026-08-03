Peña pega jonrón y Astros barren a Rangers 7-3

Yordan Alvarez, de los Astros de Houston (a la derecha), conecta un doblete impulsador de dos carreras mientras el receptor de los Rangers de Texas, Austin Wynns, observa durante la séptima entrada de un partido de béisbol el domingo 2 de agosto de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Yordan Alvarez, de los Astros de Houston (a la derecha), conecta un doblete impulsador de dos carreras mientras el receptor de los Rangers de Texas, Austin Wynns, observa durante la séptima entrada de un partido de béisbol el domingo 2 de agosto de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

HOUSTON (AP) — El cubano Yordan Álvarez igualó un máximo de su carrera con cuatro hits, el dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y los Astros de Houston aprovecharon una séptima entrada de cuatro carreras para despegarse el domingo y completar una barrida en la serie con un 7-3 ante los Rangers de Texas.

Cam Smith y LaMonte Wade Jr. conectaron sencillos productores consecutivos para abrir una decisiva séptima entrada antes de que Álvarez la rematara con un doble de dos carreras. Álvarez terminó de 5-4 con tres dobles y dos carreras impulsadas.

El venezolano José Altuve abrió el marcador con un sencillo productor de una carrera, y Peña amplió la ventaja a 3-0 en la cuarta con su 13er jonrón del año.

Peter Lambert lanzó 5 2/3 entradas por Houston, ponchó a ocho y permitió dos carreras con tres hits. Lambert retiró en orden a los primeros 12 bateadores de los Rangers antes de que su intento de juego sin hit se terminara con un sencillo en la quinta.

Bryan Abreu (3-3) se acreditó la victoria tras ponchar a dos en 2/3 de entrada y AJ Blubaugh lanzó una novena sin hits para su primer salvamento de la temporada.

Los Rangers anotaron dos en la quinta con sencillos productores de Evan Carter y el dominicano Ezequiel Durán.