Trump: hoy empezarán conversaciones con Irán tras frenar ataques “masivos”

NOTA DEL EDITOR: CONTENIDO EXPLÍCITO - Varios palestinos intentan extinguir el fuego en un coche tras un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

NOTA DEL EDITOR: CONTENIDO EXPLÍCITO - Varios palestinos intentan extinguir el fuego en un coche tras un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

EL CAIRO, Egipto (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el lunes por la tarde comenzarían nuevas conversaciones para mitigar la guerra en Irán, después de anunciar que por ahora aplaza los nuevos ataques masivos que había amenazado contra el país.

Las conversaciones buscarán poner fin al conflicto y reactivar el tráfico de mercancías, actualmente estancado, a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados.

Los medios estatales iraníes citaron al Ministerio de Exteriores del país, que señaló que Teherán no estaba manteniendo negociaciones con Estados Unidos en este momento.

Israel atacó la Franja de Gaza durante el fin de semana, días después de que Estados Unidos y Hamás dijeron que se había alcanzado un acuerdo para que el grupo miliciano se desarme, un posible paso hacia el fin de la guerra en Gaza.

En Gaza, hospitales locales informaron que al menos 17 personas murieron en ataques israelíes durante el fin de semana, entre ellas niños. Un ataque contra un apartamento en el sur de Gaza mató a tres miembros de una familia, incluido un niño de 4 años, según el hospital Nasser, adonde llegaron los cuerpos.

El ejército israelí indicó que los ataques iban dirigidos contra milicianos.

A continuación, un repaso de los acontecimientos más importantes en Oriente Medio hoy:

Trump anuncia la reanudación de conversaciones

Trump dijo el domingo que decidió no llevar a cabo ataques importantes contra Irán tras las gestiones de aliados del golfo Pérsico: Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Sostuvo que existía un plan para que las fuerzas de Estados Unidos ejecutaran “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, pero optó por dar más tiempo a la diplomacia tras escuchar a líderes clave de la región, así como a petición de funcionarios iraníes no identificados.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablar con ellos en forma de negociación. Comienza mañana por la tarde”, dijo Trump. No ofreció más detalles ni dijo quiénes participarían en las conversaciones.

Trump ha mostrado un patrón de amenazar con ataques masivos que luego cancela, y esos anuncios a menudo quedan a su vez descarrilados por ataques renovados. Los cambios abruptos han sido una característica definitoria de la guerra de cinco meses, que ha sacudido los mercados globales y ha disparado los precios del combustible y otros productos básicos.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, señaló el lunes que Teherán no estaba manteniendo negociaciones con Estados Unidos en este momento. Explicó que las conversaciones en curso eran con Omán, el país que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz, y que se centraban únicamente en establecer una ruta temporal para una navegación segura a través del estrecho.

Irán ejecuta a dos hombres que, según dice, espiaban para Israel

El poder judicial de Irán informó que ejecutó a dos hombres el lunes, después de condenarlos por espiar para Israel tanto durante la guerra de 12 días del año pasado como en el conflicto en curso.

La agencia de noticias Mizan, del poder judicial, identificó a ambos como Omid Behzad y Pouria Safvat, acusados de proporcionar coordenadas militares, imágenes y otra información de inteligencia utilizada en ataques contra objetivos iraníes. No precisó dónde se llevaron a cabo las ejecuciones.

La semana pasada, Irán ahorcó públicamente a dos hombres condenados por matar a cuatro agentes de policía durante protestas nacionales contra el gobierno en enero.

Los residentes de Gaza se asfixian en tiendas de campaña

Las temperaturas en alza en Gaza este verano han convertido en hornos sofocantes las tiendas improvisadas que dan refugio a cientos de miles de palestinos desplazados. Hechos con láminas de plástico, los refugios atrapan el calor durante el día y ofrecen poca ventilación, lo que obliga a muchas familias a pasar horas afuera.

El clima extremo agrava una crisis humanitaria ya desesperada. Con acceso limitado a agua potable, electricidad y saneamiento, los campamentos hacinados lidian con moscas, mosquitos y otros insectos. Agencias humanitarias como el Consejo Noruego para los Refugiados advierten que las condiciones aumentan el riesgo de deshidratación, enfermedades relacionadas con el calor y la propagación de infecciones cutáneas, enfermedades diarreicas y otras dolencias contagiosas.

“Hace muchísimo calor. No podemos quedarnos dentro de las tiendas. Nuestra tienda está hecha de nailon”, comentó Aida Abu Hadeesha, una mujer desplazada de la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto. “No hay brisa, nada, y nuestros hijos están sufriendo”, dijo, y agregó que el calor sofocante no cedió en toda la noche. “Las moscas y las cucarachas nos atacan”.