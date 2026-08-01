Drake Maye hace sentir su liderazgo

Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, firma autógrafos después de la práctica del equipo en el campamento de entrenamiento, el jueves 30 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa)

Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, firma autógrafos después de la práctica del equipo en el campamento de entrenamiento, el jueves 30 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa)

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Drake Maye jugó el mejor fútbol americano de su joven carrera en la NFL durante su primera temporada trabajando con el coordinador ofensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Josh McDaniels.

Incluyó una aparición en el Super Bowl, su segunda convocatoria consecutiva al Pro Bowl y un segundo puesto detrás de Matthew Stafford, de los Rams, en la votación al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), para coronar una temporada en la que completó el 72% de sus pases, lanzó 31 touchdowns y acumuló 4.394 yardas por pase.

Está de vuelta para el tercer año con prácticamente el mismo grupo ofensivo que fue el catalizador del ataque de los Patriots.

Maye no contará con su principal objetivo de la temporada pasada después de que Stefon Diggs fuera dejado en libertad en marzo, pero el canje de temporada baja por A.J. Brown ha llenado de confianza a Maye —y a la ofensiva en general— de que puede alcanzar otro nivel esta temporada.

“Esa es la mejor parte de la ofensiva, como (dice) el coach McDaniels: ‘Puede ser cualquiera cualquier día’, y esa fue la historia el año pasado. Siento que eso es lo que estamos tratando de repetir y simplemente tener un poco más de energía y un poco más de actitud”, comentó Maye.

Tal como hizo antes del inicio del campamento de entrenamiento la temporada pasada, Maye volvió a recibir a un grupo de receptores de los Patriots, incluido Brown, durante tres días que incluyeron entrenamientos en su estado natal de Carolina del Norte.

Eso ayudó a acelerar el proceso de construir química con Brown, mientras busca continuar el éxito que tuvo en Filadelfia, cuando registró cuatro temporadas consecutivas con más de 1.000 yardas por recepción.

Brown señaló que está disfrutando aprender cómo Maye ve el campo. Agregó que entablar un diálogo con su nuevo quarterback es imprescindible.

“Mi juego será mi juego. Pero en cuanto a lo que a él le gusta y lo que necesita, eso es lo que tengo que alinear con él y seguir trabajando en esas cosas, y tenemos que hacerlo”, expresó Brown.

Varios compañeros de Maye que han estado a su alrededor las últimas dos temporadas ven a un quarterback que es más vocal en el campo.

“Solo estoy tratando de ser yo mismo, creo que esa es lo más importante. Creo que es natural cuando estás en el segundo año de una ofensiva y sientes que sabes de lo que estás hablando, y puedes dejar un año en video en el que sientes que hiciste algunas cosas buenas y supiste lo que estabas haciendo la mayor parte del tiempo”, manifestó Maye.

El quarterback suplente Tommy DeVito dice que es esperable que Maye encuentre más confianza en su voz en este punto de su carrera.

“Creo que pasar del Año 1 al Año 2 en una ofensiva, crecer con Josh, (el coach Mike Vrabel) y el resto del equipo, y que todos a su alrededor se sientan más cómodos, en última instancia jugando partidos de playoffs y un Super Bowl. Volver ahora, simplemente creo que hay una motivación distinta en el hombro de todos. Y creo que, para él, salir y decirle a todos lo que quiere, todo el poder para él, y tengo ganas de verlo jugar este año”, explicó DeVito.

Una cosa que Maye ha aprovechado hasta ahora en el campamento es ponerse a prueba a sí mismo y a sus receptores contra el esquinero estrella de los Patriots, el colombiano Christian González.

Maye dijo que ya puede ver que eso dará frutos para un grupo que ya está tratando de superarse entre sí.

“Tenemos una sala llena y creo que se dan cuenta de que lo único para hacer que la sala sea aún mejor es seguir haciendo jugadas. Ni siquiera diría que está llena; simplemente es una sala competitiva, esa es la principal cuestión”, afirmó Maye.