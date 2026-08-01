Joven se duerme al volante y provoca volcadura en el Bulevar Colosio

Bryan, de 19 años, perdió el control de la unidad al quedarse dormido y terminó impactando un Mitsubishi modelo 2019 habilitado como taxi

Paramédicos determinaron que Bryan presentaba una lesión en un brazo, mientras que el taxista sufrió contusiones en la espalda. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Paramédicos determinaron que Bryan presentaba una lesión en un brazo, mientras que el taxista sufrió contusiones en la espalda. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un joven de 19 años que se quedó dormido mientras conducía provocó un accidente vial la mañana de este viernes sobre el Bulevar Colosio, donde un taxi terminó volcado tras ser impactado por una camioneta.

El percance ocurrió poco después de la rampa de incorporación de la avenida Paseo Colón, cuando Bryan, residente de la colonia Colinas del Sur, circulaba de norte a sur por el carril izquierdo a bordo de una Jeep Liberty modelo 2001.

De acuerdo con los reportes del accidente, el joven perdió el control de la unidad al quedarse dormido y terminó impactando un Mitsubishi modelo 2019 habilitado como taxi, que avanzaba por el carril derecho.

El conductor del transporte público, Jorge Alberto, de 55 años, explicó que momentos antes había dejado a unos pasajeros en el Consulado Americano y posteriormente tomó la rampa de Paseo Colón para incorporarse al Bulevar Colosio con dirección al sur.

El impacto provocó que el taxi volcara sobre la vialidad. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender a los involucrados y valorar sus condiciones.

Paramédicos determinaron que Bryan presentaba una lesión en un brazo, mientras que el taxista sufrió contusiones en la espalda. Ambos fueron reportados con lesiones que no fueron consideradas de gravedad y ninguno requirió traslado a un hospital.

Los conductores permanecieron en el sitio para realizar los trámites correspondientes ante las autoridades, mientras se efectuaban las diligencias relacionadas con el accidente.