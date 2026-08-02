Conductor atropella a madre y dos menores sobre Carretera Anáhuac

Las víctimas fueron hospitalizadas; automovilista quedó a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una madre de familia y sus dos hijos menores resultaron lesionados luego de ser atropellados por el conductor de un automóvil que invadió una isleta de protección peatonal sobre la Carretera Anáhuac, a la altura de la Privada Londres, frente a la colonia 20 de Noviembre.

El accidente ocurrió cuando Celso Aarón, de 19 años, conducía un Ford Fusion modelo 2015, color azul y sin placas de circulación, en sentido de oriente a poniente, después de descender de la estructura del puente.

De acuerdo con el peritaje vial, al aproximarse al cruce referido, el conductor transitó de manera indebida sobre las líneas longitudinales marcadas en el pavimento, correspondientes al área destinada para el resguardo de peatones.

En ese punto permanecían momentáneamente Sonia, de 39 años, y sus hijos Erick, de 14 años, e Iker, de 8, quienes esperaban el momento adecuado para cruzar la vialidad. Al ingresar el vehículo a la zona delimitada, los tres fueron impactados.

Ante las autoridades, el conductor manifestó que intentó desplazarse hacia la lateral para esquivarlos, debido a que una camioneta le impedía la visibilidad; sin embargo, la maniobra no logró evitar el atropellamiento.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Debido a las lesiones que presentaban, la madre y sus dos hijos fueron trasladados a la Clínica San Gerardo para recibir valoración y atención médica.

Elementos de Tránsito y Vialidad detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes por las lesiones y daños derivados del accidente.

El Ford Fusion fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado al corralón.