Muere hombre tras ingerir medicamentos y alcohol

Un hombre de 43 años fue hallado sin vida en un domicilio de la colonia Infonavit; la Fiscalía de Tamaulipas investiga las circunstancias del fallecimiento

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 43 años falleció durante la madrugada del viernes en un domicilio de la calle Jesús Elías Piña, en la colonia Infonavit, luego de que ingiriera una cantidad considerable de medicamentos mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el reporte recibido por la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el fallecido fue identificado como Jesús Alberto “F”. Al arribar al domicilio, los agentes localizaron al hombre recostado sobre un sillón, sin signos vitales.

Una familiar informó a las autoridades que alrededor de las 2:00 horas se encontraba en su vivienda junto con Jesús Alberto, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y posteriormente comenzó a tomar varias pastillas, por lo que le pidió que dejara de hacerlo.

La mujer señaló que un amigo del fallecido, identificado como Mario, acudió al lugar y posteriormente buscó la asistencia de una doctora. Al llegar, la profesional realizó una valoración y confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el sitio, los investigadores localizaron sobre una mesa dos cajas de clonazepam de 2 miligramos. También fue encontrada en el exterior del domicilio una botella de una bebida alcohólica.

El cuerpo fue localizado vestido con shorts, calcetas y sandalias de color negro. En una de sus manos sostenía un objeto religioso.

La familiar manifestó que Jesús Alberto no padecía alguna enfermedad y que recibía atención médica en el IMSS; asimismo, indicó que no había localizado la receta correspondiente a los medicamentos que presuntamente consumió.