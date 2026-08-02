Muere hombre tras atragantarse durante una carne asada

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 50 años murió por atragantamiento mientras ingería alimentos durante una convivencia en un domicilio de la colonia La Sandía, donde elementos de la Policía Investigadora acudieron la tarde del viernes tras recibir el reporte de una persona fallecida.

El hecho fue reportado en un domicilio ubicado en la calle Río Verde número 8751-A, donde los agentes arribaron alrededor de las 18:40 horas para iniciar las primeras diligencias. En el lugar localizaron a un hombre identificado como Bernardino “J”, de 50 años, quien se encontraba sin vida.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, el hombre estaba conviviendo con un vecino durante una carne asada cuando comenzó a presentar dificultades para respirar luego de ingerir un taco de carne asada.

Una sobrina del fallecido declaró ante los agentes que las personas presentes intentaron auxiliarlo y retirar el alimento que presuntamente obstruía sus vías respiratorias, sin conseguirlo, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Personal de Protección Civil acudió al domicilio para brindar atención, pero al revisar al hombre confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Los agentes investigadores realizaron una inspección inicial y señalaron que, a simple vista, el cuerpo no presentaba huellas o signos de violencia. El fallecido vestía sandalias negras, short negro y una playera tipo polo color gris.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias necesarias para establecer formalmente las causas del fallecimiento.