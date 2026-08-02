Ola de calor en el oeste de Estados Unidos genera temperaturas récord

Daniel Aragonez sale de un centro de enfriamiento en Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)

Daniel Aragonez sale de un centro de enfriamiento en Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)

LOS ANGELES.- Una ola de calor se cernía el sábado sobre amplias zonas del oeste de Estados Unidos mientras las temperaturas alcanzaban cifras récord, lo que ha llevado a las autoridades a advertir a la gente que permanezca en interiores e incrementa el riesgo de incendios forestales en zonas que enfrentan sequía o en las que ya hay fuegos activos.

Una cadena de alta presión retiene el calor cerca del suelo —lo que se conoce como domo de calor— desde Arizona hasta Montana, aunque la buena noticia es que durará relativamente poco, señalaron expertos del Servicio Meteorológico Nacional.

El sábado, un calor peligroso afectaba a la región, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias y pronosticó que varias ciudades alcanzarían temperaturas récord. Para última hora de la tarde, Las Vegas llegó a los 46 grados Celsius (115 grados Fahrenheit), la temperatura más alta del año; eso está a sólo un grado del récord diario de 47 °C (116 °F). Se anticipa que Phoenix alcance los 47 °C (116 °F), mientras que se vaticina que El Centro, California, llegue a un récord de 48 °C (118 °F). Se prevé que varias partes de Montana enfrenten un intenso calor, y se pronostica que Great Falls llegue a una temperatura récord de 40 °C (104 °F).

En Las Vegas, la máxima prevista para el sábado estaba 10 grados por encima de lo normal, y los meteorólogos advirtieron que habría un calor peligroso hasta el domingo, cuando se espera una máxima de 45,5 °C (114 °F), indicó la científica del servicio meteorológico Morgan Stessman.

Las mínimas nocturnas, de entre 26 y 32 °C (80 y 90 °F), harán que la situación sea especialmente peligrosa porque no permiten que el cuerpo de las personas se recupere. “Simplemente no hay alivio durante la noche”, manifestó Stessman.

Se insta a la población a permanecer en interiores y mantenerse hidratada.

En el Justa Center de Phoenix, que atiende a personas mayores pero abre al público como centro de enfriamiento por la tarde, el mayor desafío es mantenerse al día con la necesidad de agua y electrolitos, dijo el director de operaciones Rudy Soliz. Señaló que unas 200 personas acuden a diario.

“Cualquiera puede venir, recibir una comida, inscribirse, registrarse a través del centro de enfriamiento, sentarse, relajarse, ver un poco de televisión, ya sabes, recuperarse antes de acudir a otro centro de enfriamiento o ir a su destino”, dijo.

Varias ciudades, cerca de alcanzar temperaturas récord

Stessman explicó que el récord de agosto para Las Vegas es de 47 °C (116 °F), mientras que la temperatura más alta registrada ha sido de 49 °C (120 °F) en julio de 2024, que también fue el verano más caluroso del que se tiene registro.

En Montana, toda la parte este del estado estaba bajo una advertencia de calor extremo el sábado, aunque para el domingo gran parte del estado tendrá máximas de alrededor de 21 °C (70 °F), informó el experto del servicio meteorológico Jeff Kitsmiller.

Se prevé que Great Falls alcance los 40 °C (104 °F), superando su récord anterior de 38 °C (101 °F), señaló Kitsmiller, mientras que se preveía que Helena igualara o superara su récord de 39 °C (102 °F).

Aun así, esta ola de calor no es tan grave como la de mediados de julio, cuando algunas zonas rompieron récords históricos, como Billings, que llegó a 44 °C (111 °F) el 12 de julio, apuntó Kitsmiller.

“Esa fue una ola de calor poco común”, señaló. “Esta encaja para esta época del año”.

El sábado, la Montana Rescue Mission, un refugio para personas sin hogar en Billings, abrió sus puertas más temprano de lo habitual para brindar alivio ante temperaturas que podrían llegar a 41 °C (106 °F). Se esperaba a decenas de personas durante el día, y el refugio planeaba ofrecer cena, camas y desayuno, dijo una recepcionista.

Las cuatro piscinas y tres áreas de juegos acuáticos de Great Falls Parks and Recreation estaban abarrotadas de personas que intentaban vencer el calor, dijo Katy Houseman, quien trabaja en uno de los centros recreativos de la ciudad.

“Definitivamente, acuden a las piscinas y usan las áreas de juegos acuáticos afuera y luego tratan de refugiarse adentro, donde hay aire acondicionado”, dijo Houseman. “Hace muchísimo, muchísimo calor hoy”.

El calor agrava los riesgos de incendios forestales

Los pronosticadores advierten que esta ola de calor, combinada con la sequedad causada por el calor previo, aumentará los riesgos de incendios forestales en todo el oeste.

“Definitivamente nos preocupa eso” en Montana, donde ya hay incendios activos y se pronostican vientos fuertes para el fin de semana, dijo Kitsmiller, y agregó que la mayor parte del estado estaba bajo una advertencia de bandera roja.

En Nevada, “con la llegada de este domo de calor, hemos perdido parte de la humedad que teníamos; por ejemplo, la humedad relativa por la tarde cae a un solo dígito en bastantes lugares”, explicó Stessman.

El Servicio Forestal de Estados Unidos señaló que existe un alto riesgo de incendios forestales hasta el domingo en la mayor parte del sur de California, excepto en la franja costera.

El calor extremo y la sequía también han generado condiciones propicias para los incendios forestales en el noroeste del Pacífico.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el sábado el estado de emergencia después de que temperaturas inusualmente altas y vientos fuertes agravaran incendios forestales récord en todo el estado. También prohibió la mayor parte de las quemas al aire libre y agrícolas hasta finales de septiembre.

La proclamación de Ferguson entró en vigor antes de una alerta de bandera roja sin precedentes de “situación particularmente peligrosa” emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que calificó el riesgo meteorológico como “extremo” en todo el este de Washington. Actualmente arden más de 808 kilómetros cuadrados (312 millas cuadradas) en 12 grandes incendios.

También se emitió una alerta de bandera roja para el este de Oregon, donde las cuadrillas combaten varios grandes incendios forestales, entre ellos, el incendio Rowe Creek Complex, que ha crecido hasta alcanzar 1.269 kilómetros cuadrados (490 millas cuadradas) con un 57% de contención.

El cambio climático hace que las olas de calor y los incendios forestales sean más frecuentes

El cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural provoca olas de calor más grandes, más intensas y más duraderas, lo que genera sequías más severas y contribuye al surgimiento de incendios forestales más extensos y destructivos.

También se prevé que el clima de este año se vea afectado por El Niño, un calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos y eleva las temperaturas en todo el mundo.

Se prevé que el actual fenómeno de El Niño se ubique entre los más intensos desde que el servicio meteorológico comenzó a seguir el fenómeno en 1950, según los expertos. Ya ha batido récords de intensidad en sus primeras etapas, advirtieron funcionarios de las Naciones Unidas el viernes.