Vence Querétaro a Tigres con agónico penal en tiempo añadido

Los Gallos Blancos sumaron su segundo triunfo consecutivo y profundizaron el complicado inicio felino del Apertura 2026

QUERÉTARO, México.- Santiago Homenchenko convirtió un penal en el undécimo minuto del tiempo añadido el sábado para sellar la victoria de los Gallos Blancos por 3-2 sobre Tigres en la continuación de la tercera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El uruguayo ejecutó con maestría la falta señalada por la árbitra Katia Itzel García, quien sancionó un empujón de Francisco Reyes sobre Diego Reyes en el sexto minuto de descuento. La silbante ratificó su decisión tras acudir al VAR para revisar la jugada en video.

Ali Ávila adelantó a Querétaro a los 11 minutos al capitalizar un error del guardameta Nahuel Guzmán. Solo siete minutos después, Mateo Coronel amplió la ventaja local con un potente disparo rasante desde fuera del área.

El conjunto felino reaccionó antes del descanso gracias a un cabezazo de Rodrigo Aguirre a los 41. Ya en el complemento, Juan Brunetta igualó el marcador desde los once pasos, tras una pena máxima que García señaló luego de valorar la repetición en el monitor.

Con este resultado, Querétaro escaló provisionalmente a la sexta posición con seis unidades. Por el contrario, Tigres se estancó en el decimoquinto puesto con apenas un punto, extendiendo su racha sin victorias en el certamen.

La escuadra regiomontana cerró así una semana turbulenta tras la renuncia del técnico argentino Guido Pizarro. Hernán Elizondo, estratega del equipo sub21, fungió como interino en el banquillo durante el encuentro en La Corregidora.

Ávila celebró su tercer tanto de la campaña al estar atento a un rebote de Guzmán, mandando el esférico al fondo de las redes con determinación.

El gol de Coronel desató la euforia tras una conducción individual desde su propio campo que culminó con un tiro ajustado al poste, inalcanzable para el estiramiento de su compatriota Guzmán.

El descuento visitante se gestó en el cierre del primer tiempo, transformando una de sus escasas oportunidades de peligro mediante el certero testarazo del uruguayo Aguirre.

Brunetta no perdonó desde el manchón penal después de que la colegiada, tras consultar la sala del VAR, señaló una falta del defensor Lucas Abascia sobre el propio atacante argentino.

Finalmente, Homenchenko aseguró el segundo triunfo consecutivo de los locales con un cobro rasante que engañó por completo al “Patón” Guzmán.

La actividad sabatina continúa con los enfrentamientos entre Atlas y Monterrey, León contra Pachuca, y el choque entre Cruz Azul y Atlante.

La fecha inició el viernes con la goleada de Pumas por 5-1 sobre FC Juárez, además de los empates entre Puebla y Chivas (1-1) y el duelo sin goles entre San Luis y Tijuana.