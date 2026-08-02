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Superan Astros a Rangers y fortalecen liderato divisional en Americana

Houston enlazó su quinta victoria consecutiva gracias al respaldo ofensivo y sólido trabajo del bullpen

Taylor Trammell, de los Astros de Houston, festeja luego de pegar un sencillo ante los Rangers de Texas el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/David J. Phillip)
AP

HOUSTON.- Taylor Trammell impulsó dos carreras, mientras que Christian Walker agregó dos hits e impulsó una carrera para ayudar a que los Astros de Houston superaran el sábado 5-4 a los Rangers de Texas, lo que amplió su ventaja en la cima del Oeste de la Liga Americana.

Se trata de la quinta victoria consecutiva de los Astros y la décima en 11 juegos, racha que los ha llevado a tomar una ventaja de 1 1/2 juegos sobre los Rangers en lo más alto de la división.

Wyatt Langford y el venezolano Elias Díaz conectaron jonrones solitarios por los Rangers, que sufrieron su cuarta derrota seguida.

Los Rangers perdían por 2 con un out en la sexta entrada cuando el jonrón de Díaz al jardín derecho recortó la ventaja a 5-4.

Pero el bullpen de Houston frenó a Texas el resto del camino. El cerrador Josh Hader ponchó a uno en una novena entrada sin carreras para mejorar a 15 de 15 en oportunidades de salvamento.

El juego estaba empatado cuando los Astros llenaron las bases con un out en la cuarta. El sencillo impulsor de Walker, con un rodado a primera base que Joc Pederson desvió al lanzarse, puso el duelo 4-3.

Eso puso fin a la noche de Jacob deGrom y Cole Winn tomó el relevo. Houston amplió la ventaja a 5-3 cuando el cubano Yordan Álvarez anotó con un lanzamiento descontrolado de Winn.

Álvarez, quien lidera las Grandes Ligas con 35 jonrones, conectó un doble y anotó dos veces en una noche en la que recibió dos bases por bolas intencionales.

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