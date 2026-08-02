Sufren Chiefs bajas en receptores durante campamento de entrenamiento

Xavier Worthy y Cyrus Allen presentan lesiones menores antes del inicio de las prácticas con equipamiento completo.

El receptor de los Chiefs de Kansas City Xavier Worthy saluda a los aficionados durante el campamento de entrenamiento del equipo el viernes 31 de julio del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

El receptor de los Chiefs de Kansas City Xavier Worthy saluda a los aficionados durante el campamento de entrenamiento del equipo el viernes 31 de julio del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

ST. JOSEPH, Missouri.- Los receptores abiertos de los Chiefs, Xavier Worthy y Cyrus Allen, abandonaron el campamento de entrenamiento el sábado con lesiones menores, lo que mermó una posición que fue decepcionante la temporada pasada y que Kansas City necesita que mejore de manera significativa esta campaña.

Los Chiefs informaron después del entrenamiento que Worthy se retiró antes de tiempo por una lesión en el hombro. El jugador de tercer año se perdió tiempo la temporada pasada por otra lesión en el hombro que sufrió cuando chocó con el ala cerrada Travis Kelce en el partido inaugural de la temporada contra los Chargers.

Worthy regresó y disputó 13 partidos más, en los que atrapó 42 pases para 532 yardas y un touchdown.

Allen, seleccionado en la quinta ronda del draft, había llamado la atención al inicio del campamento y había recibido grandes elogios del cuerpo técnico. Chocó con Kaiir Elam durante un ejercicio de equipos especiales y permaneció en el césped hasta que llegó un carrito y lo sacó del campo de práctica.

Más tarde le diagnosticaron una contusión en la espinilla y no se espera que se pierda mucho tiempo.

“Odio ver que alguien se lesione, especialmente en un ejercicio de equipos especiales”, expresó el coordinador de equipos especiales de los Chiefs, Dave Toub. “Realmente le está yendo bien en la ofensiva y también le está yendo bien conmigo. Está como gunner y como retornador, y está haciendo un muy buen trabajo, colocándose en una buena posición para ser un tipo que nos va a ayudar este año”.

Una de las principales razones por las que la ofensiva de Kansas City tuvo dificultades en medio de un frustrante cierre de 6-11 la temporada pasada fueron los receptores abiertos, que no pudieron brindarle mucha ayuda a Patrick Mahomes. Rashee Rice fue su líder en esa posición, pero solo jugó ocho partidos por lesiones y suspensión, y atrapó 53 pases para 571 yardas y cinco touchdowns.

Marquise Brown, su receptor abierto número 2 hace un año, firmó con los Eagles en la agencia libre.

Los Chiefs descansan el domingo antes de reanudar el lunes el campamento de entrenamiento con su primera práctica con protecciones.