Anuncia Donald Trump acuerdo para frenar guerra con Irán e Israel

El pacto contempla reabrir el estrecho de Ormuz y suspender nuevos ataques mientras avanzan las negociaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca, en Washington, el 18 de noviembre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca, en Washington, el 18 de noviembre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que sus aliados en Oriente Medio han acordado los términos de un arreglo para poner fin a la guerra con Irán y señaló que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques en el conflicto.

Trump añadió que el acuerdo en gestación “incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”.

“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo”, afirmó Trump.

Agregó que Israel ha aceptado sumarse a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra que comenzó hace cinco meses.