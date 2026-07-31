Alerta PC riesgos por víboras y arañas venenosas en época vacacional

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y proteger la integridad de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal instruyó a la Dirección de Protección Civil y Bomberos a reforzar el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante la presencia de víboras y arañas venenosas durante la temporada vacacional, cuando incrementan las actividades al aire libre y las visitas a zonas naturales.

En la región habitan especies consideradas de riesgo para la salud, entre ellas las serpientes coralillo y cascabel, así como las arañas violinista y viuda negra, cuyos venenos pueden poner en peligro la vida si no se recibe atención médica oportuna.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos, recomendó revisar cuidadosamente el área donde se permanecerá antes de instalarse o realizar cualquier actividad al aire libre, además de evitar el contacto con estos ejemplares en caso de detectarlos.

“En la región existen víboras como la coralillo o la cascabel, que ponen en riesgo la vida del ser humano. Hay que revisar el área donde vamos a estar y, en cuanto a arácnidos, la violinista y la viuda negra también representan un riesgo para las personas”, señaló.

En caso de una mordedura o picadura, la dependencia recomienda acudir de inmediato al Hospital General o al Hospital Civil, pertenecientes al Distrito de Salud del Bienestar No. 5, donde se cuenta con los sueros y antídotos necesarios para atender este tipo de emergencias. Asimismo, Protección Civil y Bomberos brinda orientación y apoyo inicial en este tipo de incidentes.

La dependencia informó que, hasta el momento, no se han registrado casos de mordeduras o picaduras por estas especies durante el presente año; sin embargo, debido a las condiciones propias de la temporada, aumenta la posibilidad de encontrarlas, por lo que reiteró el llamado a mantener medidas de autoprotección y evitar manipularlas.

Para reportar la presencia de estos animales o solicitar apoyo, la ciudadanía puede comunicarse a la Dirección de Protección Civil y Bomberos a los teléfonos (867) 712-3030 y (867) 712-2124, o bien al número de emergencias 911.