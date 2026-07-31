Vuelca auto por presunto exceso de velocidad; conductor resulta ileso

Debido a la posición en que quedó el automóvil, fue necesaria la intervención de una grúa para colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y posteriormente trasladarlo a un corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Debido a la posición en que quedó el automóvil, fue necesaria la intervención de una grúa para colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y posteriormente trasladarlo a un corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un Volkswagen Passat modelo 2012 terminó volcado con las llantas hacia arriba en el cruce de las calles Viena y Pino Suárez, luego de que su conductor, identificado como Abraham, de 44 años, perdiera el control del vehículo mientras circulaba por la zona. El accidente no dejó personas lesionadas, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

El percance ocurrió cuando el automóvil se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle Pino Suárez. Al pasar la avenida Viena, el conductor señaló que el vehículo se descontroló presuntamente debido al exceso de velocidad, lo que provocó que se cargara hacia el lado derecho.

En esa maniobra, la llanta delantera impactó contra el cordón de la banqueta, lo que ocasionó que el Volkswagen Passat perdiera estabilidad y terminara volcado sobre la vialidad.

Tras el accidente, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer formalmente las circunstancias en que ocurrió la volcadura.

Debido a la posición en que quedó el automóvil, fue necesaria la intervención de una grúa para colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y posteriormente trasladarlo a un corralón.