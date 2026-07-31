Reabrirá Municipio cursos de IA en la Infoteca

Las actividades estarán dirigidas a mujeres y hombres a partir de los 12 años de edad

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de impulsar la innovación, fortalecer las habilidades digitales de la ciudadanía y acercar el conocimiento tecnológico a más familias neolaredenses, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal reanudará, a partir del próximo 4 de agosto, los cursos gratuitos de Inteligencia Artificial en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”.

Las actividades estarán dirigidas a mujeres y hombres a partir de los 12 años de edad. Las personas interesadas podrán inscribirse llamando al teléfono (867) 101-7523 o directamente en las instalaciones de la Infoteca, ubicada en Villagrán 380, colonia La Fe.

El “Taller de Introducción y Práctica de Inteligencia Artificial” es completamente gratuito y es organizado de manera conjunta por la Coordinación de Bibliotecas y la Dirección de Innovación Socioeconómica y Tecnológica.

Durante el mes de agosto, el taller se impartirá los días 4, 11, 18 y 25, en un horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde. Cada sesión tendrá una duración de dos horas y contará con un cupo limitado de 20 participantes por grupo, por lo que se recomienda realizar el registro con anticipación.

El objetivo del curso es brindar a la comunidad conocimientos básicos sobre la Inteligencia Artificial y su aplicación en el campo de la informática, así como explicar el funcionamiento de las tecnologías capaces de procesar grandes volúmenes de datos para aprender, razonar, reconocer patrones, comprender el lenguaje natural y apoyar la toma de decisiones de manera autónoma.

Actualmente, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta innovadora que facilita la realización de múltiples actividades cotidianas, desde la elaboración de trabajos escolares y el diseño de contenidos, hasta la búsqueda de información, reseñas y datos históricos, incrementando la productividad y optimizando el tiempo.

Como parte del programa, las y los asistentes conocerán el funcionamiento y las aplicaciones prácticas de asistentes virtuales como ChatGPT, Gemini y Claude, entre otras plataformas de IA generativa que hoy forman parte de las herramientas digitales más utilizadas a nivel mundial.