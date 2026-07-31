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Convoca la UAT a cursar posgrado virtual en innovación educativa

Dirigido a egresados de licenciaturas en ciencias de la educación o formación docente

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación para las y los profesionistas que buscan continuar con su desarrollo académico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje, un programa impartido cien por ciento en línea que permite cursar un posgrado de calidad con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades y responsabilidades de las y los estudiantes.

La maestría es impartida por la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso y está incorporada al Sistema Nacional de Posgrados. Este programa está dirigido a egresados de licenciaturas en ciencias de la educación o formación docente, así como a profesionales de cualquier campo académico cuya labor esté relacionada con capacitación, tecnología educativa o actividades sociales afines.

Este posgrado tiene como objetivo formar especialistas capaces de desarrollar y aplicar conocimientos, técnicas y estrategias prácticas para innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje en diversas modalidades; así como capacitar recursos humanos para desarrollar proyectos de innovación en la gestión educativa que incorporen tecnología o tendencias emergentes.

Con este tipo de programas la Universidad busca facilitar el acceso a los posgrados en la región y en el país, ofreciendo alternativas de calidad académica que respondan a las demandas de formación de perfiles de los sectores laborales.

El registro de aspirantes y la recepción de documentos será del 14 de septiembre al 30 de octubre de 2026. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono: 868 204 4080, extensión 6880; al correo electrónico: mieta_uamvh@uat.edu.mx; o bien, consultar las redes sociales oficiales de esta dependencia universitaria.

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