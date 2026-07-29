Arranca Américo Villarreal libramiento poniente y entrega obras hidráulicas y deportivas en El Mante

En una gira de trabajo en la que convocó a las y los mantenses a sumarse a este gran momento de transformación

El gobernador destacó que todas estas inversiones y los beneficios de movilidad que ya representa la nueva carretera Mante-Tula, representan nuevas oportunidades y la generación de una mayor derrama económica para esta región. [Agencias]

El gobernador destacó que todas estas inversiones y los beneficios de movilidad que ya representa la nueva carretera Mante-Tula, representan nuevas oportunidades y la generación de una mayor derrama económica para esta región. [Agencias]

El Mante, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha los trabajos de construcción del libramiento poniente de El Mante, inauguró la remodelación del estadio Zaragoza y entregó un paquete de obras hidráulicas, en una gira de trabajo en la que convocó a las y los mantenses a sumarse a este gran momento de transformación y oportunidades que se presentan en esta región del estado.

“Que esto se siga consolidando, en estos grandes momentos de esta transformación que está viviendo nuestra nación, con esa visión de que lo más importante en la gestión de las políticas públicas es que estas lleguen realmente a las personas”, dijo el gobernador al poner en marcha las obras del libramiento Mante, una nueva vialidad de 13.8 kilómetros, en la que se invertirán 1,314 millones de pesos.

En este mismo evento, se dio a conocer la rehabilitación del colector Zapata, en la colonia Nacional Colectiva, con una inversión de 15.4 millones, y la rehabilitación del colector Chapultepec, donde se invirtieron 15.6 mdp, además de diversas obras en la presa derivadora La Aguja, con una inversión de 1.9 millones de pesos, y la rehabilitación de la derivadora “Saca de Agua”, en el Distrito de Riego 002 Mante, con una inversión de 899,265 pesos.

Acompañado por Alejandro Calzada Prats, presidente del Grupo HYCSA, el gobernador destacó que todas estas inversiones y los beneficios de movilidad que ya representa la nueva carretera Mante-Tula, que a pocas semanas de su apertura registra un aforo de hasta 1,100 vehículos los fines de semana, representan nuevas oportunidades y la generación de una mayor derrama económica para esta región.

“Me da mucho gusto estar aquí hoy, siempre con una población mantense echada pa’ delante, con espíritu humanista”, expresó.

Como parte de su visita a El Mante, acompañado por la alcaldesa Patricia Chío de la Garza, el gobernador inauguró la rehabilitación del estadio Zaragoza, en donde se invirtieron 11.9 mdp, destacando la instalación de la nueva pista de tartán, en beneficio de las y los deportistas de esta ciudad.

Ante integrantes y directivos de los clubes deportivos Warriors, Linces y Runners; de la comunidad deportista de El Mante, y de destacados atletas de esta ciudad, como Dayma Reyes Sánchez, campeona nacional de los 1,500 metros planos en la Olimpiada Nacional, y del velocista Willy Damián Hernández Ponce, ganador de oro y récord nacional en la prueba de relevos, el gobernador afirmó que este es el ejemplo de la juventud tamaulipeca.

“Esos son los ejemplos que queremos; ustedes, jóvenes deportistas, son el ejemplo en su hogar, son el referente para sus hermanos, sus hermanas menores en su hogar, que cuando los ven triunfar en el deporte dicen: ‘Yo quiero ser como mi hermano’, o ‘Yo quiero ser como ese estudiante que nos pudo ir a representar y que lo conozco'”, dijo.

En su mensaje de bienvenida, la presidenta municipal de El Mante, Patricia Chío de la Garza, reconoció que, con la suma de voluntades, el trabajo diario y el firme compromiso y respaldo del gobernador Américo Villarreal, este municipio se consolida en la ruta del crecimiento.

“Hoy la historia es diferente; hoy, gracias a los gobiernos de la transformación y al trabajo cimentado en el humanismo, el desarrollo de nuestro municipio dejó de ser una promesa para convertirse en una absoluta realidad”, dijo.

Por su parte, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, indicó que los trabajos realizados por esta dependencia, junto con otras acciones de coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, a través del programa Lazos de Bienestar, permitieron destinar durante 2025 una inversión en obra pública para El Mante por 106.2 millones de pesos.

“Para este municipio, tomando en conjunto la inversión solo en obra pública del Estado, desde octubre de 2022 a diciembre de 2025 asciende a 258 millones 776 mil pesos”, mencionó.

En el evento celebrado en el estadio Zaragoza también se entregaron, por parte del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, 130 paquetes de materiales para construcción, 15 escrituras del programa de regularización y certeza jurídica y condonaciones de intereses moratorios a familias del fraccionamiento Jalisco, de El Mante.