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Vuelca camioneta de vulcanizadora y deja dos trabajadores lesionados

El conductor perdió el control en una curva de la Carretera Aeropuerto; ambos ocupantes fueron hospitalizado

Los dos ocupantes lograron salir de la cabina antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos trabajadores de una vulcanizadora rodante resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que se desplazaban volcara sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura de la empresa Transportes ALA, en Nuevo Laredo.

El accidente fue reportado por ciudadanos al número de emergencias sobre una unidad volcada y posibles personas atrapadas. Ante la situación, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes.

Los lesionados fueron identificados como Ramón, de 38 años, quien conducía una Toyota Tacoma, y José Alfredo, de 35, quien viajaba como copiloto. Ambos recibieron primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados a un hospital para continuar con su valoración médica. José Alfredo fue reportado como el más delicado debido a los diversos golpes contusos que presentó.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta circulaba de norte a sur por la Carretera Aeropuerto. Al llegar a una curva cercana a Transportes ALA, el conductor perdió el control de la unidad, que se desplazó hacia la derecha y terminó impactando contra los rieles de acero de la base de un anuncio.

El golpe provocó que la camioneta volcara y quedara recostada sobre uno de sus costados, fuera de la superficie de rodamiento. Los dos ocupantes lograron salir de la cabina antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del accidente, realizaron labores de abanderamiento y solicitaron una grúa para retirar la unidad y trasladarla al corralón correspondiente.

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