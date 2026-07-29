Encarecen huevo, limón, cebolla y chiles en martes de mercado

Esta vez hubo más encarecimientos que ofertas en el día en que más familias surten la despensa. [Iván Zertuche/Líder Web]

Esta vez hubo más encarecimientos que ofertas en el día en que más familias surten la despensa. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, registró un leve aumento al pasar de 43 a 47 pesos la más económica, mientras la más cara se mantuvo en 69 pesos.

El chile poblano continúa en 44 pesos el kilo.

En cuanto al limón subió de 30 a 40 pesos el kilo, el chile serrano escaló de 33 a 34 pesos el kilo y el chile jalapeño pasó de 20 a 24 pesos el kilo.

Respecto al tomate, disminuyó de 13 a 11 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca bajó de 70 a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, repuntó considerablemente al pasar de 20 a 46 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña subió de 25 a 30 pesos el kilo.