El Dólar
Compra:
$16.30
Venta:
$17.50
EN VIVO

Encarecen huevo, limón, cebolla y chiles en martes de mercado

Tomate y papa blanca reducen su valor

Esta vez hubo más encarecimientos que ofertas en el día en que más familias surten la despensa. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, registró un leve aumento al pasar de 43 a 47 pesos la más económica, mientras la más cara se mantuvo en 69 pesos.

El chile poblano continúa en 44 pesos el kilo.

En cuanto al limón subió de 30 a 40 pesos el kilo, el chile serrano escaló de 33 a 34 pesos el kilo y el chile jalapeño pasó de 20 a 24 pesos el kilo.

Respecto al tomate, disminuyó de 13 a 11 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca bajó de 70 a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, repuntó considerablemente al pasar de 20 a 46 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña subió de 25 a 30 pesos el kilo.

Arranca Américo Villarreal libramiento poniente y entrega obras hidráulicas y deportivas en El Mante
Descarta Aaron Rodgers dudas sobre su posible retiro de la NFL

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.