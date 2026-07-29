Deportan desde Texas a presunto feminicida buscado en Querétaro

El acusado fue localizado en Houston y entregado en Nuevo Laredo para enfrentar el proceso penal en México

El pasado 21 de julio, Juan Manuel “N” fue deportado a México por el Puente Internacional Lincoln-Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. [Agencias]

El pasado 21 de julio, Juan Manuel “N” fue deportado a México por el Puente Internacional Lincoln-Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió localizar en Texas y concretar el retorno a México de Juan Manuel “N”, quien era buscado en Querétaro por una orden de aprehensión relacionada con un feminicidio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, las investigaciones permitieron identificar plenamente al imputado mediante evidencias, testimonios y datos de prueba obtenidos durante los peritajes, por lo que se solicitó la colaboración de distintas autoridades para establecer su paradero.

Al conocerse que Juan Manuel “N” había abandonado Querétaro y se encontraba en Estados Unidos, la Fiscalía queretana estableció comunicación con la Fiscalía de Chihuahua, que intervino como enlace con autoridades estadounidenses para facilitar el intercambio de información y las acciones encaminadas a su localización.

El hombre se encontraba en Houston, Texas, donde presuntamente había conseguido trabajo. El pasado 4 de junio fue detectado por autoridades migratorias y detenido en Conroe, para posteriormente permanecer bajo custodia de Enforcement and Removal Operations, ERO, en el Centro Montgomery, mientras se desarrollaba su proceso migratorio.

Durante la revisión de sus datos, las autoridades estadounidenses detectaron que contaba con una orden de aprehensión vigente en Querétaro por el delito de feminicidio. Esta información permitió establecer contacto con la Fiscalía queretana y coordinar las acciones necesarias para su deportación.

Finalmente, el pasado 21 de julio, Juan Manuel “N” fue deportado a México por el Puente Internacional Lincoln-Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A su llegada fue recibido por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes posteriormente realizaron la entrega formal a agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro. El imputado será trasladado a esa entidad para quedar a disposición de la autoridad judicial y enfrentar el proceso penal por el feminicidio que se le atribuye.