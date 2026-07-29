Ejército de EU afirma que frustró un ataque con misiles de Irán en contra de sus tropas

Estados Unidos aseguró que interceptó todos los proyectiles mientras aumentan nuevamente las tensiones en la región

Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz, el lunes 27 de julio de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)

Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz, el lunes 27 de julio de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)

WASHINGTON.- Irán disparó el martes varios misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, poniendo fin a una breve pausa en los combates mientras los mediadores intentaban llevar a ambas partes de regreso a la mesa de negociaciones y a un alto el fuego, informó el ejército de Estados Unidos.

Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, indicó el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado, añadiendo que las fuerzas estadounidenses “se mantienen atentas y en un alto estado de preparación”.

Estados Unidos e Irán habían experimentado varios días de calma luego de semanas de de escalada por el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que en tiempos de paz pasa el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

Irán cerró el estrecho después de que estalló la guerra, disparando contra buques mercantes y petroleros frente a su costa. Después de que ambas partes firmaron un acuerdo provisional de alto el fuego en junio, la batalla por el control del estrecho se ha intensificado nuevamente.

Irán exige que los barcos utilicen una ruta cerca de su litoral y dejó abierta la posibilidad de cobrar un peaje. Las embarcaciones navegaban cada vez más por una ruta meridional a lo largo de la costa de Omán bajo una operación de vigilancia estadounidense cuando Irán atacó a algunos de estos buques.

Arabia Saudí dice que interceptó drones

Arabia Saudí informó horas antes e martes que derribó drones disparados por grupos proiraníes en Irak por segundo día consecutivo, mientras que los hutíes en Yemen afirmaron que obligaron a un buque petrolero saudí a cambiar de rumbo como parte de su autodenominado bloqueo a la navegación del reino.

El Ministerio de Defensa saudí señaló en un comunicado que sus baterías antiaéreas interceptaron y destruyeron varios drones que tenían como objetivo instalaciones petroleras en la región oriental del país. Añadió que los ataques fueron “lanzados una vez más desde territorio iraquí y llevados a cabo por milicias terroristas afiliadas a Irán”.

El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi ordenó una investigación a las agencias de seguridad después de un ataque similar el día anterior. El ejército iraquí afirmó en un comunicado que su país está comprometido con “evitar que el territorio iraquí sea utilizado como ruta o punto de lanzamiento para cualquier ataque dirigido contra países hermanos o amigos”.

Las milicias iraquíes han negado cualquier papel en los ataques con drones. La Resistencia Islámica en Irak, un grupo respaldado por Irán, calificó las afirmaciones saudíes de “fabricaciones” e insinuó que los ataques del lunes fueron obra de los hutíes, quienes reconocieron haber atacado instalaciones petroleras saudíes.

Un petrolero saudí es atacado

Mientras tanto, los hutíes aseguraron que lanzaron misiles contra el buque petrolero saudí NCC Ghazal, obligándolo a regresar. La semana pasada anunciaron un bloqueo al transporte marítimo saudí, poniendo en riesgo otra importante vía marítima de Oriente Medio —el estrecho de Bab el-Mandeb que conduce al mar Rojo.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que un petrolero reportó explosiones mientras navegaba por el sur del mar Rojo. No identificó a la embarcación, pero afirmó que tanto el navío como su tripulación están a salvo.

Los hutíes atacaron al menos un petrolero saudí en el mar Rojo la semana pasada.

Irán y Estados Unidos pusieron en pausa sus combates durante el fin de semana, aunque las tensiones siguen siendo altas incluso después de que algunos funcionarios indicaron que los mediadores lograron avances para que ambas regresen a la mesa de negociaciones.

Irán afirmó el martes que los ataques estadounidenses durante un período anterior de escalada destruyeron un aeropuerto y una torre de control marítimo, además de que dañaron 12 puentes, dos túneles, y demás infraestructura.

El ejército de Estados Unidos afirmó en ese momento que había atacado varios objetivos militares en respuesta a la ofensiva iraní contra la navegación en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió lanzando misiles y drones contra países árabes que albergan fuerzas estadounidenses.

Trump recibe a Netanyahu

Los ataques de Irán se produjeron durante la visita del presidente israelí Benjamin Netanyahu a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Teherán el 28 de febrero. Pero Israel ha estado notablemente ausente de los combates recientes contra la República Islámica. Netanyahu calificó de “excelente” su encuentro con Trump en la Casa Blanca, su primera reunión desde el inicio de los combates, lo que le ofreció a Netanyahu la oportunidad de limar asperezas.

La reunión a puerta cerrada se extendió durante casi una hora y media y fue “positiva y productiva”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin entrar en detalles. El encuentro se produce mientras ambos líderes enfrentan crecientes presiones en casa. Netanyahu busca la reelección y está acorralado en parte por su deteriorada relación con Trump. El mandatario estadounidense, por su parte, está bajo presión para poner fin a una guerra que ha causado estragos económicos y ha impulsado los precios al alza antes de las elecciones legislativas de noviembre.