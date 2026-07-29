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Intento de retorno provoca choque múltiple frente al aeropuerto

El percance dejó una mujer lesionada y daños en tres vehículos sobre la Carretera Aeropuerto

Una de las unidades afectadas era conducida por Jonathan, de 20 años, quien se desplazaba de sur a norte; tras el choque, el automóvil terminó en el área de las imágenes alusivas a la región. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una maniobra para incorporarse a un retorno frente a las instalaciones del Aeropuerto Internacional “Quetzalcóatl” terminó en un accidente que dejó a una mujer lesionada y daños materiales en tres vehículos, luego de que una conductora presuntamente cortara la circulación sobre la Carretera Aeropuerto.

El accidente fue atribuido a Lesly Karina, de 28 años, quien conducía una camioneta GMC Canyon modelo 2019, color negro, desplazándose de norte a sur por dicha vialidad.

De acuerdo con el peritaje, al llegar a la altura del entronque de las imágenes alusivas a la región, la conductora intentó realizar una maniobra en retorno para incorporarse a los carriles contrarios. Durante el movimiento invadió la circulación de norte a sur y terminó impactando un Chevrolet Malibu modelo 2017, color blanco.

La unidad afectada era conducida por Jonathan, de 20 años, quien se desplazaba de sur a norte. Tras el choque, el automóvil terminó en el área de las imágenes alusivas a la región.

Como consecuencia del impacto, Wendy Naidely, de 23 años, quien viajaba como acompañante del Malibu, resultó lesionada. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla a un hospital del Seguro Social.

La camioneta GMC también impactó una tercera unidad. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, su conductor no habría reclamado daños y se retiró antes de la llegada de las autoridades.

Agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los vehículos involucrados al corralón, mientras se determinaban las responsabilidades derivadas del accidente.

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