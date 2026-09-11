Precio del diésel en EU supera los 6 dólares por galón

NUEVA YORK (AP) — El precio del gasóleo en Estados Unidos batió un nuevo récord el viernes al superar los 6 dólares por galón (3,78 litros) en promedio, mientras la guerra de Washington con Irán altera el flujo mundial de combustible.

El promedio nacional de 6,05 dólares supone un aumento desde los 5,85 dólares de la semana pasada y desde los 3,70 dólares de esta misma época del año pasado, según el club automovilístico AAA.

El incremento del precio del combustible implica un transporte más caro para una larga lista de productos de uso cotidiano. Esto se debe a que el diésel se utiliza en muchas redes de transporte de mercancías y reparto. Y algunas empresas ya han trasladado el alza en los costos a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos online y en paquetes enviados por correo.

Los compradores pueden sentir cada vez más el impacto en su bolsillo, especialmente en los pasillos de comestibles. Los alimentos perecederos, como la carne y los productos agrícolas, se ven especialmente afectados porque deben transportarse y reabastecerse con frecuencia —o pueden cosecharse con maquinaria agrícola que utiliza este tipo de combustible—.

Puede pasar un tiempo antes de que estos costos se reflejen en los precios finales. Pero no parece que el alza del gasóleo que vaya a remitir pronto.

Los precios del diésel y de la gasolina regular en las gasolineras —que el viernes alcanzaron un promedio de 4,29 dólares en Estados Unidos— siguen de cerca los del crudo. Y el petróleo ha retomado su alza recientemente. Esta semana, tanto el Brent —el referente internacional— como el crudo de Estados Unidos superaron los 100 dólares por barril por primera vez en meses, mientras los combates entre Washington e Irán volvían a intensificarse.