Trump conmemora en el Pentágono el 25 aniversario de los ataques del 11-S

Al recordar las vidas perdidas cuando milicianos de Al Qaeda secuestraron aviones y mataron a casi 3,000 personas en tres lugares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la ceremonia para conmemorar el 25 aniversario de los ataques de 11 de septiembre de 2001 en el Pentágono, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la ceremonia para conmemorar el 25 aniversario de los ataques de 11 de septiembre de 2001 en el Pentágono, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump conmemoró el viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en una ceremonia en el Pentágono, al recordar las vidas perdidas cuando milicianos de Al Qaeda secuestraron aviones y mataron a casi 3.000 personas en tres lugares, alterando la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump y la primera dama, Melania Trump, escucharon mientras se leían en voz alta los nombres de las 184 personas asesinadas ese día en el Pentágono, con el tañido de una campana entre cada uno. En sus declaraciones, el mandatario relató las historias de varias de las víctimas e insistió en que ese momento ha llevado a fortalecer la determinación estadounidense.

“Nunca, jamás olvidaremos”, afirmó Trump. “Por eso luchamos hoy. No tenemos opción”.

Antes, bajo un aguacero al amanecer, el secretario de Defensa Pete Hegseth y altos mandos militares permanecieron afuera y observaron cómo se desplegaba una enorme bandera estadounidense en el edificio impactado por uno de esos aviones hace un cuarto de siglo.

Es el segundo año consecutivo en que Trump conmemora el día en el Pentágono. La última vez que el presidente, originario de Nueva York, asistió la ceremonia de la zona cero fue en 2024.

El vicepresidente JD Vance asistió a la conmemoración en Nueva York junto a varios expresidentes, mientras otros funcionarios gubernamentales participaron en la ceremonia en Shanksville, Pensilvania. Vance había planeado estar en Nueva York para el aniversario el año pasado, pero en su lugar voló a Salt Lake City para acompañar a la familia de Charlie Kirk tras el asesinato del activista conservador.

Viuda pide a Trump que reconsidere las relaciones con los saudíes

En un momento, durante el solemne homenaje en la ciudad de Nueva York, una mujer cuyo esposo murió en los atentados criticó a Arabia Saudí y pidió al gobierno de Trump que reconsidere la estrecha relación de Estados Unidos con el reino.

Terry Strada, quien perdió a su esposo, Tom Strada, el 11 de septiembre, instó a Trump a “decirles a los saudíes que dejen de mentir” y acusó a los presidentes de Estados Unidos de optar por “proteger a los saudíes en lugar de respaldar a las familias del 11 de septiembre”.

Strada, quien fue una de las familiares de víctimas del 11 de septiembre que leyó en voz alta los nombres de las víctimas en el homenaje de este año, añadió que el gobierno actual debería “estar con las familias, estar con los sobrevivientes”.

“Ha sido una traición tras otra. El presidente Trump todavía puede cambiar eso”, manifestó, antes de pedirle a Vance que “lleve ese mensaje de vuelta” a Washington.

Strada forma parte de un grupo de familiares de víctimas del 11 de septiembre que mantiene una demanda de larga data contra los saudíes. Alegan que un grupo de líderes religiosos extremistas en Arabia Saudí ganó influencia en el gobierno del reino y ayudó a los secuestradores. Quince de los 19 secuestradores eran saudíes, pero el gobierno saudí ha negado durante mucho tiempo cualquier implicación en los atentados.

Trump y Hegseth intentan vincular el 11 de septiembre con la guerra contra Irán

Trump inició sus declaraciones al recordar el sentido de unidad estadounidense tras los atentados. “En esos días aterradores después de los ataques, vimos el auténtico espíritu de nuestra nación”, señaló. “Ese día, todos éramos neoyorquinos. Cada uno de nosotros. Todos éramos neoyorquinos. Éramos una familia”.

El presidente y su secretario de Defensa buscaron conectar los hechos del 11 de septiembre con la guerra contra Irán. Trump rindió homenaje a los militares “que trabajan ahora mismo para garantizar que el patrocinador número 1 del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás tenga un arma nuclear”.

Hegseth aprovechó el momento para sostener que las fuerzas armadas de Estados Unidos habían “devastado al Estado patrocinador del terrorismo más prolífico del mundo” con la guerra contra Irán.

“Nuestros guerreros han combatido a una teocracia islámica que ha deseado nuestra muerte durante casi medio siglo, que celebró el 11 de septiembre; un régimen que ha patrocinado ataques terroristas contra estadounidenses durante décadas, matando a miles, incluidos nuestros compañeros en Irak, en Afganistán”, añadió Hegseth.

Funcionarios se preguntan si los ataques pudieron haberse evitado

En las conmemoraciones del viernes también hubo un grado de reflexión sobre si los ataques del 11 de septiembre, los más mortíferos en Estados Unidos, pudieron haberse evitado.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en una ceremonia en la sede de su agencia que era un momento para considerar el éxito de su departamento, creado tras los atentados, y que ha “evitado que vuelva a ocurrir”.

Aun así, Mullin señaló que Osama bin Laden, artífice de los atentados, había lanzado “disparos de advertencia” en los años previos al 11 de septiembre sobre su intención de llevar a cabo un gran ataque contra Estados Unidos. El aparato de seguridad nacional de Estados Unidos ciertamente tuvo “fallas en el camino”, indicó Mullin.

Condoleezza Rice, quien se desempeñaba como asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca el 11 de septiembre, participó en la conmemoración del viernes en el Pentágono. En sus declaraciones, reconoció que todavía siente un profundo dolor porque “quienes ocupábamos puestos de autoridad ese día no vimos a tiempo la naturaleza del peligro para prevenir el ataque del 11 de septiembre”.

“Siempre cargaré con un profundo remordimiento personal por el dolor que ustedes, las familias de los caídos, aún sienten, y por el trauma que nuestro país soportó”, expresó.