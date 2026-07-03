FIFA considera adelantar el México-Inglaterra en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra el domingo podría adelantarse debido a la preocupación por una tormenta eléctrica vespertina pronosticada en la Ciudad de México.

La FIFA está evaluando la posibilidad de iniciar el encuentro antes de la hora prevista, las 6 de la tarde, en el Estadio Azteca, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Entre las preocupaciones de la FIFA figura la posible interrupción causada por inundaciones.

El seleccionador mexicano Javier Aguirre se manifestó en contra de cambiar la hora del inicio.

“Como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo”, dijo a Radio Fórmula. “No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta nada, evidentemente acataremos lo que diga FIFA pero no me gusta nada ni a mí ni a mis jugadores”

“Para nada ventaja (jugar al mediodía), cero, ventaja ninguna”, agregó. “La FIFA manda y a tragar ajo y agua”.

Reprogramar el partido también podría afectar la preparación de Inglaterra. Los Tres Leones tienen previsto llegar tarde el viernes y realizarán su entrenamiento del sábado en las instalaciones de los Pumas UNAM, en el sur de la capital, lo que les dejaría significativamente menos tiempo para aclimatarse a la gran altitud de la capital mexicana antes del saque inicial.

El Estadio Azteca se encuentra a más de 2.200 metros (7.300 pies) sobre el nivel del mar. Para que los atletas de élite rindan al máximo en gran altitud, se requiere un periodo de adaptación para reducir la fatiga causada por la menor presión atmosférica y la menor disponibilidad de oxígeno, señalan expertos. Los científicos del deporte suelen recomendar un periodo prolongado de aclimatación de al menos dos semanas, o el método de “llegar y salir” de arribar lo más cerca posible de la hora del partido antes de que aparezcan síntomas agudos.

El partido será el quinto y último encuentro del Mundial en la Ciudad de México.

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