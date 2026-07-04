México eleva seguridad en el “Ángel”

Aficionados mexicanos ondean banderas mientras observan el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre México y Ecuador cerca del monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

Aficionados mexicanos ondean banderas mientras observan el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre México y Ecuador cerca del monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas decidieron el viernes duplicar la seguridad y limitar el aforo en el monumento conocido como el “Ángel” y el festival de aficionados de la principal plaza de la Ciudad de México para el domingo cuando se disputará el partido de México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el plan de seguridad que se pondrá en vigor durante y después del partido en un esfuerzo por evitar que se repitan incidentes como el ocurrido el 30 de junio en las celebraciones masivas por la victoria mexicana frente a Ecuador en que murieron cuatro aficionados por asfixia y un paro cardiorrespiratorio.

En el Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el “Ángel”, y en el zócalo capitalino habrá el domingo entrada libre, pero con “aforo limitado” por la “seguridad de todos”, señaló a la prensa.

El secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez, precisó que en el “Ángel”, que es un punto donde convergen los aficionados para celebrar las victorias de los equipos, sólo se permitirá el acceso de 25.000 personas y que al llegarse a ese límite se orientará a los aficionados hacia otros puntos del Paseo de la Reforma donde se instalarán varias pantallas para ver el partido y las celebraciones.

Un procedimiento similar se seguirá en el festival de aficionados del zócalo capitalino donde al alcanzar un aforo límite también se cerrarán los accesos y se solicitará a los visitantes acudir a los más de 50 puntos de concentración que se habilitarán en la Ciudad de México para ver el juego.

En el céntrico Paseo de la Reforma se reforzará la seguridad con 6.000 elementos, que representan el doble de los que se emplearon para el 30 de junio, detalló Vázquez. En los alrededores del estadio Azteca habrá 7.500 policías, mientras que en el zócalo capitalino se desplegarán 3.300 elementos.

Vásquez explicó que “se establecerá un perímetro de seguridad” en las áreas cercanas al “Ángel” para garantizar el flujo de personas y que no se permitirá la presencia de vendedores ambulantes ni motociclistas de los servicios de envíos por aplicación. Además, se aplicarán cierres estratégicos de los servicios del metro y metrobús cerca del Paseo de la Reforma para controlar el tránsito de aficionados.

Las autoridades capitalinas han dispuesto 52 centros de concentración y 62 pantallas para disfrutar el partido, indicó Brugada.

Ley seca y adiós a los juegos callejeros

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, dijo que desde la madrugada del 5 de julio hasta el día siguiente se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en las calles del centro de la ciudad y que solo se permitirá el consumo en los salones de fiestas, restaurantes, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorio.

Pese a que la prohibición comenzó a aplicarse desde el partido del 24 de junio cuando México se enfrentó a la de República Checa en el estadio Azteca, se observó ese día a los aficionados consumiendo bebidas alcohólicas en las celebraciones callejeras y a personas vendiendo cerveza en las calles. Esa situación se repitió en los festejos callejeros del 30 de junio.

Por su parte, la secretaria de Protección Civil de la ciudad, Miriam Urzúa, instó a los aficionados a evitar los juegos de ”¡quiere volar!” y “¡nadaremos!” que se han hecho muy populares en los festejos masivos y se han viralizado en las redes sociales.

En el juego de ”¡quiere volar!” un grupo lanza al aire a una persona y luego la ataja al caer, mientras que en y “¡nadaremos!” una multitud avanza al unísono mientras grita a coro “nadaremos” que es un canto que popularizó el personaje de Dory en la película de Disney Buscando a Nemo.

Las autoridades capitalinas decidieron reforzar la seguridad tras las muertes por asfixia de dos mujeres de 19 y 44 años y un hombre de 48 años que ocurrieron la noche del 30 de junio en las calles cercanas al céntrico Paseo de la Reforma.

Ese mismo día los servicios de emergencia también atendieron a un aficionado de 25 años que presentó epilepsia, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. El hombre murió poco después en el hospital por paro cardio respiratorio. La fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por esas muertes.