Asegura Tecos serie con triunfo 4-2 sobre Charros

Laredo, Tx.- Con definición de alarido entre el octavo y noveno episodio, este miércoles Tecos de los Dos Laredos superó 4 carreras por 2 a Charros de Jalisco, asegurando la penúltima serie en casa de la temporada con el primer triunfo del juarense Darío Gardea en Liga Mexicana de Beisbol Banorte.

El diestro Darío Gardea (1-1, 3.69), con el octavo inning relevado y un ponche incluido, ganó en su aparición 34 de la campaña con los Binacionales. La caída fue para el zurdo dominicano Reymín Guduán (2-2, 3.31) en un tercio de entrada, de tres carreras -una limpia-, un hit y base por bolas concedida.

Las 15 argollas colgadas de manera consecutiva por ambos cuerpos de pitcheo, cedieron hasta el fondo de la octava entrada ante el visitante Reymín Guduán. Como bateador emergente, y teniendo corredores en primera y tercera base, Zoilo Almonte conectó rodado por la antesala donde el fildeo erróneo de Alejandro Mejia movía al plato a Miles Simington para el 1 por 0 parcial de los Dos Laredos (32-54).

Ya ante envíos de Elkin Alcalá, el ‘Eléctrico’ Cade Gotta produjo a Ryan Aguilar con imparable por el sector central, y más adelante Jonathan Araúz empujaba al corredor emergente Alan López y a Gotta con hit al bosque de en medio para colocar el 4-0 en el score.

Charros (43-42) vendió cara la derrota en la alta del noveno acto con seis bateadores y par de carreras aceptadas por Taylor Williams. Después de un out, Allen Córdoba y Dwight Smith Jr. llegaron a base tras infield hit por las paradas cortas y doblete al bosque izquierdo, respectivamente. Roletazo de Michael Wielansky a la intermedia quitaba el cero en el marcador para los visitantes, y sencillo al jardín de la izquierda de parte de Alejandro Mejia ponía las cosas 4-2. Finalmente elevado del bateador emergente Irving López al mismo rumbo decretaba la victoria para los fronterizos.

Las defensivas se plantaron para evitar daño durante siete entradas completas, siendo encabezadas por el pitcheo abridor de ambos bandos.

Por los de casa, el texano Tyler Ivey se mantuvo sin permitir carrera durante 6.0 entradas, de siete abanicados, dos pasaportes y cinco hits permitidos. Para los caporales, el pitcheo abridor de Manuel Barreda correspondió también con seis innings sobre el cerrito, de tres imparables y cinco ponches.

El panameño Jonathan Araúz produjo par de carreras al irse de 3-1 para los emplumados. Por los jaliscienses, Alejandro Mejia se fue de 3-2 con producción; Allen Córdoba también conectó par de hits con tres oportunidades.

La victoria de hoy en el Uni-Trade Stadium sirvió para que la organización de la frontera volviera a ganar serie luego de casi dos meses.

Este jueves 30 de julio la serie concluirá en el Parque La Junta, a partir de las 20 horas (hora Dos Laredos). Adrian de Horta (1-4, 6.63) enfrentará a Luis Iván Rodríguez (3-4, 4.91) en duelo de derechos.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E JAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 2 TECOS 0 0 0 0 0 0 0 4 x 4 7 0

PG: Darío Gardea (1-1, 3.69); PP: Reymín Guduán (2-2, 3.31); SV: No hubo; HR: No hubo.