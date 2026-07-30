Se escapan las esperanzas de una salida rápida en guerra de Medio Oriente

Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz, el lunes 27 de julio de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)

Jóvenes a bordo de motocicletas a lo largo de la orilla mientras un tractor saca equipo del agua y al fondo se pueden ver buques mercantes aparentemente anclados en el estrecho de Ormuz, el lunes 27 de julio de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)

EL CAIRO, Egipto (AP) — Estados Unidos e Irán dispararon sendas andanadas de misiles el jueves, mientras el patrón de ataques de ida y vuelta volvía a afianzarse y se desvanecía la esperanza de una resolución rápida.

Después de un breve respiro, el riesgo de un regreso a una guerra total surgió una vez más, y los combates amenazaban con implicar a aún más países: Jordania dijo el jueves que interceptó misiles iraníes por segundo día consecutivo, mientras que Kuwait dijo que un ataque en la parte norte del país mató a una persona. También esta semana, drones provocaron incendios en buques en un puerto egipcio y Arabia Saudí dijo que fue atacada por milicias respaldadas por Irán en Irak.

La violencia en aumento subrayó la dificultad de poner fin a un conflicto de cinco meses que ha disparado el precio del combustible y otros productos básicos, ha sacudido la economía mundial y ha aumentado las preocupaciones sobre las reservas estadounidenses de armas necesarias para defender sus bases y aliados. Después de que una pausa anterior había dado esperanza de que los esfuerzos diplomáticos avanzaban, no había señales públicas de progreso.

Estados Unidos e Irán intercambian ataques

Un ataque iraní que alcanzó un edificio de una empresa china en el norte de Kuwait causó daños graves en la estructura y mató a un trabajador, dijo el ejército de Kuwait el jueves por la mañana, horas después de que las defensas antiaéreas de Jordania derribaron cinco misiles lanzados desde Irán.

No se reportaron víctimas por la interceptación de los misiles por parte de Jordania, según indicó la agencia estatal de noticias Petra citando al portavoz de las fuerzas armadas del país. Ambos países son aliados de Estados Unidos y albergan tropas estadounidenses.

Los ataques se produjeron después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán”, en respuesta a un ataque previo con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania. El presidente, Donald Trump, prometió golpear a Irán “muy duro ” después de que atacara la base.

El Comando Central señaló en una publicación en redes sociales que, durante más de dos horas, Estados Unidos atacó “decenas” de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos centros de mando militar, así como instalaciones de misiles y drones, y sitios costeros de vigilancia y defensa.

La agencia oficial de noticias IRNA de Irán dijo que tres personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque en la isla de Qeshm, que se encuentra justo frente al territorio continental iraní en el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para los suministros energéticos mundiales que ha estado en el centro del conflicto.

La última andanada se produjo después de que Estados Unidos se asociara con Arabia Saudí para atacar a milicias respaldadas por Irán en Irak, matando al menos a 20 combatientes y a seis asesores iraníes el miércoles.

Antes de la última erupción, los mediadores habían expresado optimismo sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones.

Pakistán, que había ayudado a negociar un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, dijo el jueves que los esfuerzos diplomáticos continuaban.

“Las negociaciones entre las partes están en marcha para normalizar la situación, en particular la situación en el estrecho de Ormuz, y también para desescalar”, dijo el portavoz del Ministerio paquistaní de Exteriores Tahir Andrabi en una conferencia de prensa.

Incendios en dos buques de gas natural en un puerto egipcio

En otros lugares, la firma británica de seguridad marítima Ambrey dijo que ataques con drones provocaron incendios en dos buques de gas natural en el puerto egipcio de Damietta el miércoles. No estaba claro de inmediato quién fue responsable de los ataques contra una instalación flotante de almacenamiento de propiedad estadounidense y un petrolero de propiedad griega. No se reportaron heridos.

La oficina del primer ministro de Egipto dijo que las investigaciones iniciales mostraron que los incendios en los dos buques habían sido causados por un dron.

Egipto, un estrecho aliado de Estados Unidos y mediador regional, es uno de los únicos países en Oriente Medio que se han librado de una acción militar directa durante la guerra. Un ataque de Irán o sus aliados, si se confirma, marcaría una ampliación significativa del conflicto.

Cuando se le preguntó durante un evento en la Oficina Oval si Irán era responsable de los ataques contra los buques, Trump respondió: “Es un poco más de lo mismo”.

La Autoridad Portuaria de Damietta dijo en un comunicado en Facebook el jueves que la instalación estaba plenamente operativa.

La guerra ha causado estragos en la economía mundial

Desde que Irán comenzó a amenazar y disparar contra buques en el estrecho de Ormuz al inicio de la guerra, el conflicto ha causado estragos en la economía mundial a medida que los envíos de energía a través de la ruta marítima se redujeron hasta casi detenerse. Gran parte de la diplomacia para poner fin a la guerra se ha centrado en reabrir el estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba el 20% de los envíos de petróleo y gas natural.

El estrecho vuelve a estar prácticamente cerrado, y en las últimas semanas los combates en otros lugares han reducido aún más los suministros de energía.

Arabia Saudí había acusado a las milicias iraquíes de disparar drones contra su infraestructura petrolera en los últimos días. Un grupo paraguas de milicias iraquíes negó inicialmente las acusaciones, mientras que otro grupo respaldado por Irán —los rebeldes hutíes en Yemen— dijo que habían atacado instalaciones energéticas saudíes como parte de un conflicto separado pero relacionado.

Los hutíes han declarado un bloqueo del transporte marítimo saudí y amenazado con estrangular otra ruta comercial crucial de Oriente Medio, el estrecho de Bab el-Mandeb desde el mar Rojo hacia el golfo de Adén. Esa ruta se volvió aún más importante durante la guerra, ya que Arabia Saudí la utilizó para eludir el estrecho de Ormuz.

Los hutíes dijeron el lunes que habían lanzado drones contra instalaciones petroleras utilizadas para transportar petróleo a través de Arabia Saudí hasta la ciudad portuaria del mar Rojo de Yanbu. Los rebeldes dijeron que el ataque era una represalia por un dron saudí que, según afirmaron, había violado el espacio aéreo de Yemen.

Imágenes satelitales de Planet Labs del lunes analizadas por The Associated Press mostraron daños en la instalación de procesamiento de petróleo de Abqaiq de Saudi Aramco, que puede procesar aproximadamente 7 millones de barriles de crudo por día.

El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, se reunió por separado el miércoles con Trump y el vicepresidente JD Vance, según dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre las reuniones privadas.

Dijeron que la decisión saudí de sumarse a los ataques de Estados Unidos contra las milicias iraquíes tenía como objetivo enviar un mensaje a Irán de que no toleraría que Irán o sus aliados atacaran la industria petrolera saudí y otra infraestructura crítica. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa subrayó a Trump y Vance que los saudíes quieren ver una desescalada en la guerra y que Washington y Teherán vuelvan a las negociaciones.